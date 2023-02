Bierflaschen und Krücke als Waffe am Hauptbahnhof München ‒ Polizei bringt Gewalttäter vor Haftrichter

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Bundespolizei nahm zwei Gewalttäter am Hauptbahnhof München fest. (Symbolbild) © Bundespolizei

Zwei Gewalttäter landen in München vor dem Haftrichter. Einer schmiss am Hauptbahnhof mit Bierflaschen, der andere benutzte seine Krücke als Waffe.

München / Hauptbahnhof ‒ Die Bundespolizei rückte wegen Gewalttätern am Hauptbahnhof München gleich zweimal kurz hintereinander aus. Bei einer Auseinandersetzung flogen Bierflaschen, bei einem anderen Streit wurde eine Krücke als Waffe eingesetzt.

Fliegende Bierflaschen bei Streit am Hauptbahnhof München - Polizei nimmt Gewalttäter fest

Im ersten Fall gerieten ein 29-Jähriger und ein 30-Jähriger Freitagnacht aus bislang ungeklärter Ursache aneinander. Nach einem verbalen Streit hob der Ältere eine Bierflasche auf und warf sie vor seinem Kontrahenten zu Boden.

Dieser entfernte sich laut Polizei kurz, kam allerdings wieder zurück und schlug dem Obdachlosen ins Gesicht. Der Angegriffenen nahm daraufhin zwei weitere Bierflaschen und warf sie in Richtung des 29-Jährigen.

Zufällig anwesende Passanten konnten den Wurfgeschossen ausweichen und wurden nicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer

Während der 29-Jährige die Wache freien Fußes verlassen konnte, verletzte sich der noch festgehaltene 30-Jährige laut Bundespolizei in der Zelle selbst.

In der Klinik spuckte er dann zunächst in Richtung eines Beamten, dem er anschließend in den Finger biss. Einem anderen versuchte er danach in den Unterarm zu beißen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde der 30-jährige Obdachlose dem Haftrichter vorgeführt.

Gewalttäter vor Haftrichter - Er benutze eine Krücke als Waffe

Kurze Zeit später rückte die Polizei zum zweiten Fall am Hauptbahnhof München aus. Ein 40-Jähriger schlug einem 19-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen mit einer Krücke ins Gesicht und auf den Rücken.

Der Mann aus Ergolding erlitt dabei eine Platzwunde sowie Verletzungen.

Beim unverletzten 40-jährigen Wohnsitzlosen hat die Polizei ein Atemalkohol von 2,63 Promille gemessen und ihn nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I dem Haftrichter vorgeführt.

Bei einer erneuten Bierflaschen-Attacke im Hauptbahnhof München erlitt ein Mann eine massive Gesichtsverletzung. Die Polizei ermittelt dank Videoaufzeichnung schnell Beteiligte der Schlägerei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.