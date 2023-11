Vergewaltigung einer Teenagerin in München ‒ Verdächtiger lockte sie unter Vorwand in Tiefgarage

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Polizei nahm einen Verdächtigen nach der Vergewaltigung einer Münchnerin in einer Tiefgarage fest. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Nach der Vergewaltigung einer 17-jährigen Münchnerin hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann lockte sie vom Hauptbahnhof in eine Tiefgarage.

München / Maxvorstadt ‒ Die Polizei hat einen Mann wegen der Vergewaltigung einer 17-jährigen Münchnerin festgenommen. Der Verdächtige soll sie unter einem Vorwand in eine Tiefgarage gelockt und sich dort sexuell an ihr vergangen haben.

Teenagerin in Tiefgarage in München gelockt - Polizei nimmt Verdächtigen wegen Vergewaltigung fest

Die Teenagerin sprach am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, Passanten an der Luitpoldstraße an und berichtete von der Vergewaltigung in einer nahegelegenen Tiefgarage. Die Angesprochenen riefen daraufhin die Polizei, die mit mehrere Streifen ausrückte.

Laut den ersten Ermittlungen sprach der 40-Jährige die Münchnerin am Hauptbahnhof an und begleitete sie zum Alten Botanischen Garten.

Unter dem Vorwand, mit ihr Drogen konsumieren zu wollen, führte er sie in eine nahegelegene Tiefgarage, heißt es von der Polizei. Der Verdächtige wurde dann aufdringlich und forderte Geschlechtsverkehr von der 17-Jährigen, was diese ablehnte.

Er überwältigte die Teenagerin daraufhin und vergewaltigte sie. Nach der Tat ließ der Mann von ihr ab und sie konnte aus der Tiefgarage fliehen.

Polizei nimmt Verdächtigen nach Vergewaltigung fest - Mann sprach Münchnerin am Hauptbahnhof an

Bei der Fahndung stellten die Beamten einen Mann, der mit der Vergewaltigung in direkten Zusammenhang gebracht werden konnte, in der Nähe des Tatorts fest.

Der 40-Jährige ohne festen Wohnsitz in München wurde festgenommen und am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Das Münchner Kommissariat für Sexualdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein Mann auf einem Campingplatz in München vollzog trotz Gegenwehr den Geschlechtsverkehr an seiner Lebensgefährtin. Die flüchtete anschließend.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.