Zug fährt mit Siebenjährigen, aber ohne Eltern ab

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Die Bundespolizei holt den siebenjährigen Maksim in Dachau ab und bringt ihn zu seinen Eltern zurück. © Bundespolizei

Am Münchner Hauptbahnhof schließen sich hinter einem Siebenjährigen die Türen einer Regionalbahn. Die Eltern stehen noch am Bahnsteig. Die Polizei sorgt für ein Happy End

München - Eine Familie wollte am Sonntagmorgen mit ihrem siebenjährigen Sohn nach Ingolstadt fahren. Der Bub war bereits in der Regionalbahn, als sich deren Türen schlossen und der Zug abfuhr. Die Eltern standen noch am Bahnsteig.

Wilde Verfolgungsjagd durch München und das Umland

Siebenjähriger alleine im Zug: Das unternimmt die Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof

Sie alarmierten sofort die Wache der Bundespolizei an Gleis 26. Die Beamten informieren das Zugpersonal und eine Streife machte sich auf den Weg zum nächsten Halt des Zuges, nach Dachau. Während der Fahrt kümmerten sich Reisende und das Zugbegleiter um den Siebenjährigen. In Dachau nahmen die Polizisten den aufgelösten Buben in Empfang und fuhren ihn zurück zum Hauptbahnhof. Dort nahmen die Eltern ihren Maksim freudestrahlend in Empfang. Glücklich vereint setzten sie ihren Weg Richtung Ingolstadt fort.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.