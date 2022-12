Wollten die Aussicht genießen ‒ Polizei München nimmt vier Personen wegen Hausfriedensbruch fest

Die Polizei München nahm vier Personen wegen Hausfriedensbruch fest. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

In München drangen vier Personen in ein versperrtes Gebäude ein. Die Polizei rief sie per Lautsprecheranlage aus und nahm sie wegen Hausfriedensbruch fest.

München/Sendling ‒ Die Polizei München hat am Sonntagabend vier Personen wegen Hausfriedensbruch festgenommen.

Der Sicherheitsdienst einer Firma an der Baierbrunner Straße in Sendling alarmierte gegen 22 Uhr den Notruf 110 und meldete, dass sich soeben unberechtigte Personen Zutritt ins versperrte Gebäude verschafft hatten.

Polizei bei Hausfriedensbruch in München - Vier Personen wollten Aussicht genießen

Eine Streife nutzte die dortige Lautsprecheranlage und forderte die Personen auf, das Firmengelände zu verlassen. Als die zwei 19-jährige Frauen und zwei 20-jährige Männer (alle mit Wohnsitzen in Neufahrn b. Freising) dem nachkamen, nahmen die Beamten sie fest.

Die Gruppe gab an, dass sie lediglich die Aussicht von einem oberen Stockwerk aus genießen zu wollten. Nach erfolgter Strafanzeige wurden alle wieder entlassen.

