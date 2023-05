Resi-Schauspielerin Heidy Forster im Alter von 91 Jahren in München gestorben

Von: Kristina Beck

Heidy Forster, langjährige Schauspielerin am Bayerischen Staatsschauspiel, ist in München ist verstorben. © Sigi Jantz

Die Schauspielerin Heidy Forster ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie hat mit vielen namhaften Regisseuren zusammengearbeitet ‒ auch am Residenztheater in München.

München ‒ München und die Schweiz trauern um die Schauspielerin Heidy Forster. Die schweizerisch-deutsche Schauspielerin ist am Dienstag, 2. Mai, in München im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte das das Münchner Residenztheater am Mittwoch mit.

Schweizer Schauspielerin Heidy Forster ist tot ‒ Bekannt aus dem Münchner Residenztheater

Ihr Debüt gab die 6. September 1931 in Basel geborene am Schauspielhaus Zürich und spielte anschließend an verschiedenen Theatern in der Schweiz und in München. Von 1981 bis 1999 war Heidy Forster am Bayerischen Staatsschauspiel engagiert.

Sie arbeitete hier mit Regisseurinnen und Regisseuren wie Achim Benning, Ingmar Bergman, Klaus Emmerich, Matthias Fontheim, Matthias Hartmann, Volker Hesse, Hans Hollmann, Martin Kusej, Hans Neuenfels, Amelie Niermeyer oder Thomas Schulte-Michels.

Ihre letzte Rolle am Residenztheater war die Großmutter in Ödön von Horváths «Geschichten aus dem Wienerwald» in der Inszenierung von Barbara Frey, in Koproduktion mit den Salzburger Festspielen, die sie von 2005 bis 2007 spielte.

Zudem war Forster in zahlreichen Fernsehproduktionen zu sehen, wie zum Beispiel in der TV-Serie „Die Hausmeisterin“, die zwischen 1987 und 1992 im Bayerischen Fernsehen sowie im Ersten lief.

