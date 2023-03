Tod eines Krimi-Darstellers: Schauspieler Heinz Baumann mit 95 Jahren in München gestorben

Von: Kristina Beck

Evelyn Hamann als unbequeme Protokollantin Adelheid und Heinz Baumann als Hauptkommissar Strobel: Die Schauspieler waren von 1992 bis 2006 in der Krimi-Serie „Adelheid und ihre Mörder“ im Einsatz. © Wolfgang Langenstrassen/dpa

Mit 95 Jahren ist kürzlich Schauspieler Heinz Baumann in München gestorben. Er wurde durch die Krimi-Serie „Adelheid und ihre Mörder“ einem größeren Publikum bekannt.

München ‒ Der Fernsehschauspieler Heinz Baumann („Adelheid und ihre Mörder“, „Soko 5113“) ist wenige Wochen nach seinem 95. Geburtstag gestorben. Baumann sei bereits am Samstag friedlich in München eingeschlafen, teilte die Künstleragentur Hahlweg im Namen der Familie laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Er hinterlasse eine Tochter und einen Sohn.

Krimi-Schauspieler Heinz Baumann stirbt mit 95 Jahren in München

Größere Bekanntheit erreichte er durch seine Rollen in Serien wie „SOKO 5113“, „Ich heirate eine Familie“ und „Adelheid und ihre Mörder“ als Krimi-Darsteller bekannt. In der Serie spielte Baumann an der Seite von Evelyn Hamann den etwas trotteligen Hauptkommissar Ewald Strobel, der seine Fälle nur mithilfe seiner findigen Sekretärin Adelheid lösen konnte.

