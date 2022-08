Schlager-Star Helene Fischer spielt in München ‒ Hinweise für Konzert-Besucher auf dem Messe-Gelände

Von: Jonas Hönle

Helene Fischer spielt am Samstag ihr großes Konzert auf dem Gelände der Messe München. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Helene Fischer steht am Samstag in München auf der Bühne. Bei dem Mega-Konzert auf dem Messe-Gelände werden über 130.000 Besucher erwartet - Für die gibt es nun wichtige Hinweise.

Es soll das größte Konzert einer Solo-Künstlerin in Deutschland werden - der Auftritt von Helene Fischer in München. Am Samstag steht der Schlager-Star auf der Bühne auf dem Messe-Gelände.

Bei dem Konzert werden über 130.000 Besucher erwartet. An die wenden sich die Johanniter nun mit wichtigen Hinweisen.

Helene Fischer gibt Konzert in München - Hinweise für Besucher auf dem Messe-Gelände

„Festes und bequemes Schuhwerk ist entscheiden,“ sagt Fabian Herzog, der Einsatzleiter der Johanniter. „Nicht alle Flächen sind asphaltiert und die Wege von der U-Bahn oder von den Parkplätzen sind weit.“ Über den Tag verteilt würden Konzert-Besucher mehrere Kilometer an Strecke zurücklegen.

Der Einlass zum Messe-Gelände beginnt am Samstag um 12 Uhr, der Auftritt von Helene Fischer endet gegen 22.30 Uhr. Ein so langes Konzert sei anstrengend für den Körper, erklärt Herzog. „In dieser Zeit sollte man sich anderthalb bis zwei Liter alkoholfreie Flüssigkeit gönnen.“

Auch in Hinblick auf das Wetter sollten sich Konzert-Besucher vorbereiten und die Vorhersagen beachten. „Die prognostizierten Regenfälle und Gewitter am Ende der Woche sollen noch bis Samstag andauern“, sagt Herzog. Da Regenschirme auf dem Messe-Gelände verboten sind, seien Regenponchos eine gute Alternative.

Wegen dem Konzert von Helene Fischer auf dem Messe-Gelände München müssen Anwohner mit Beeinträchtigungen im Verkehr rechnen.

Johanniter im Einsatz bei Konzert von Schlager-Star Helene Fischer in München

Über 130 ehrenamtliche Ärzte und Sanitätskräfte unter Leitung der Johanniter kommen am Samstag am Konzert-Gelände im Norden der Messe München zum Einsatz

„Wenn weit über 130.000 Menschen zusammenkommen, dann kann immer etwas passieren – von einer allergischen Reaktion auf einen Insektenstich bis hin zu Herzbeschwerden. Das ist, wie ganz Ingolstadt auf einem Fleck“, veranschaulicht Fabian Herzog.



Bereits bei dem Konzert von Andreas Gabalier waren die Johanniter im Einsatz. Und am Wochenende nach Helene Fischer steht für die Johanniter schon Robbie Williams auf dem Programm, der ebenfalls auf der gigantischen Bühne am Messegelände spielen wird.

