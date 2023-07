Schwimmenden Schuh im Wasser entdeckt: Badegäste reagieren umgehend – und retten Mann das Leben

Von: Jonas Hönle

Badegäste retteten einem Senior am Riemer See in München mit schneller Erster Hilfe das Leben. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Ein Schuh führte Badegäste am Riemer See in München auf die Spur: Sie entdeckten dann einen leblosen Senior im Wasser und begannen mit Erster Hilfe.

München / Messestadt-Riem ‒ Dank der schnellen Hilfe von Badegästen überlebte ein 72-Jähriger einen Unfall am Riemer See in München.

Badegäste entdecken leblosen Senior im Riemer See in München: Schnelle Erste Hilfe

Zwei Frauen und zwei Männer sahen am Montagabend einen vorbeischwimmenden Schuh, berichtet die Feuerwehr. Durch den Fund alarmiert, suchten sie die Gegend nach seiner Herkunft und seinem Besitzer ab.

Dabei fanden sie einen leblosen Körper im See treiben. Sie zogen den Senior sofort ans Ufer, begannen mit Erster Hilfe und setzten einen Notruf ab.

Mann treibt leblos im Riemer See: Zeugen reagieren beherzt

Das Ersthelfer-Team führte die Reanimation lückenlos bis zum zeitgleichen Eintreffen von Notarzt, Rettungswagen und Feuerwehr durch.

Die Einsatzkräfte intensivierten die Maßnahmen, bis kurze Zeit später der Patient wieder einen eigenen Herzkreislauf hatte. Der 72-Jährige wurde anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Der derzeitige Gesundheitszustand des Patienten ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Hinweis der Feuerwehr Haben Sie keine Angst und zögern Sie nicht. Bitte denken Sie alle daran, Erste Hilfe rettet Leben. Sie können nichts falsch machen, außer Sie machen gar nichts.

Bei einem Badeunfall im Deininger Weiher bei München kam ein Mann ums Leben. Zeugen konnten jedoch eine Frau retten, die leblos im Wasser trieb.

