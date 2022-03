Hilfe für die Ukraine: Geld- und Sachspenden oder Unterkünfte ‒ Wo Münchner spenden und unterstützen können

Von: Jonas Hönle

Teilen

Geld- und Sachspenden oder Unterkünfte. So können Münchner Hilfe für die Ukraine leisten... © Oliver Bodmer

Die Stadt München hat ein Spendenkonto für die Ukraine eingerichtet. Auch andere Einrichtungen sammeln Geld- und Sachspenden und suchen Unterkünfte für Geflüchtete.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Stadt München ein Spendenkonto eingerichtet und bereitet die Aufnahme von Geflüchteten vor. Auch andere Einrichtungen sammeln Geld- und Sachspenden oder suchen Personen, die Hilfe oder sogar Unterkünfte bieten können. Hallo hat zusammengefasst, wo und wie die Münchner helfen können:

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Hier können Münchner spenden und die Ukraine mit Hilfe unterstützen

Die Stadt München hat ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN DE86 7015 0000 0000 2030 00, Verwendungszweck: „Solidarität Ukraine“.

hat ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN DE86 7015 0000 0000 2030 00, Verwendungszweck: „Solidarität Ukraine“. Die Ukrainisch-Katholische Gemeinde sammelt Sachspenden. Abgabe täglich von 9 bis 21 Uhr im Gemeinde­saal der Pfarrei, Schönstraße 53.

sammelt Sachspenden. Abgabe täglich von 9 bis 21 Uhr im Gemeinde­saal der Pfarrei, Schönstraße 53. Spendenaktion im Pfarrsaal St. Canisius (Farnweg 5) am Freitag, den 4. März, zwischen 15 und 18 Uhr. Gesammelt werden Sachspenden, wie Schlafsäcke und Isomatten sowie Hygieneartikel und Babybedarf.

(Farnweg 5) am Freitag, den 4. März, zwischen 15 und 18 Uhr. Gesammelt werden Sachspenden, wie Schlafsäcke und Isomatten sowie Hygieneartikel und Babybedarf. Münchner, die ehrenamtlich unterstützen wollen, können sich beim Verein „Münchner Freiwillige – Wir helfen“ unter der E-Mail helfen@mfwh.de, Stichwort „Ukraine-Hilfe“, melden. Benötigt werden Spenden, Zeit & Unterkünfte

unter der E-Mail helfen@mfwh.de, Stichwort „Ukraine-Hilfe“, melden. Benötigt werden Spenden, Zeit & Unterkünfte Der Partnerschaftsverein Pullach hat für die kommunalen Partnerstädte Baryschiwka und Beresan ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN: DE37 7025 0150 0009 6263 42, Zweck: „Hilfe für Baryschiwka/Beresan“

hat für die kommunalen Partnerstädte Baryschiwka und Beresan ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN: DE37 7025 0150 0009 6263 42, Zweck: „Hilfe für Baryschiwka/Beresan“ In Planegg wird eine Koordinierungsstelle für mögliche Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Unter der Email Adresse Flüchtlingshilfe@planegg.de oder Telefonnummer 089 – 899 26 298 können sich Bürger an die Gemeinde wenden, wenn sie Unterkünfte bereitstellen möchten.

wird eine aus der Ukraine eingerichtet. Unter der Email Adresse Flüchtlingshilfe@planegg.de oder Telefonnummer 089 – 899 26 298 können sich Bürger an die Gemeinde wenden, wenn sie Unterkünfte bereitstellen möchten. Die Caritas richtet einen Info-Point am Hauptbahnhof München für geflüchtete Ukrainer ein. Auf dieser Website von #standwithukraine werden Informationen zu Bedarfen und Hilfsmöglichkeiten sowie Informationen und Anlaufstellen für Ukrainer gesammelt. Privatleute und Unternehmen können sich an die kostenlose Hotline 0800 – 000 5802. des Teams vom Netzwerk Willkommen in München (WiM) oder an kontakt@willkommen-in-muenchen.de richten.

Zudem stellt die studentische Initiative “LMU Students for Ukraine“ auf Instagram (@lmu_ukraine) relevante Informationen für Münchner Studierende zusammen und stellen Einrichtungen vor, an denen sich Freiwillige aktiv beteiligen können.

Auch die Stadt München hat Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine auf muenchen.de/ukraine zusammengefasst.

Angesichts des Angriffs Russlands auf sein Land hat der Generalkonsul der Ukraine in München, Yurij Yarmilko, die Regierungen und Bürger Bayerns und Münchens um Hilfe gebeten.

Bei verschiedenen Demos und Versammlungen haben am Wochenende Münchner gegen Putin und für die Ukraine demonstriert. Am Mittwoch, den 02. März, ist um 18 Uhr eine weitere Demonstration zum Thema „Frieden in Europa, Solidarität mit der Ukraine“ auf dem Odeonsplatz angemeldet.

Lesen Sie auch Bares für Rares: Händler verliert bei Deal mehrere 10.000 Euro Thorsden Schlößner ist Opfer eines eiskalten Verbrechers geworden. Der beliebte „Bares für Rares“-Händler verrät, wie er einst von einem Kunstfälscher übers Ohr gehauen wurde. Verloren hat er dabei mehrere 10.000 Euro. Bares für Rares: Händler verliert bei Deal mehrere 10.000 Euro

Hilfe für Ukraine mit kostenlosen Corona-Tests und Zugfahrten für Geflüchtete und Telefon-Service

Die Stadt München teilt mit, dass Geflüchtete aus der Ukraine kostenlose Corona-Tests (PoC-Antigen-Tests und PCR-Test) im kommunalen Testzentrum auf der Theresienwiese und in allen weiteren beauftragten Teststellen, Apotheken sowie weiteren Leistungserbringern in München in Anspruch nehmen können.

Geflüchtete aus der Ukraine können auch in allen fünf Netzen der Bayerischen Regiobahn kostenlos mitfahren. Für die Mitnahme reiche derzeit ein ukrainischer Pass oder Ausweis, sagte BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann. „Egal, ob diese armen Menschen zu Angehörigen, Freunden oder in eine der Aufnahmestellen für Geflüchtete wollen, mit uns kommen sie bis auf Weiteres kostenfrei dorthin.“

Wegen dem Angriffskrieg Russlands stellt M-Net zur Unterstützung der ukrainischen Bürger und ihrer Angehörigen und Freunde in Deutschland ab sofort alle Festnetz- und Mobilfunkgespräche sowie alle SMS-Nachrichten in die Ukraine kostenfrei. Die Regelung gilt zunächst bis Ende März 2022 und betrifft alle Zielrufnummern mit der internationalen Vorwahl +380.

Münchens OB Reiter hat nun auch über die Entlassung von Philharmoniker-Dirigent Valery Gergiev entschieden.

Quelle: www.hallo-muenchen.de