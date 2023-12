Bei Schnee und niedrigen Temperaturen auf der Straße – Hilfe und Angebote für obdachlose Menschen in München

Obdachlose Menschen leiden besonders unter dem Winter-Wetter mit niedrigen Temperaturen und Schnee. Wo in München sie Hilfe und entsprechende Angebote finden...

München - Der viele Schnee und das Winter-Wetter in München sogt immer noch für Chaos. Am Hauptbahnhof München und im S-Bahn-Verkehr kommt es weiterhin zu Einschränkungen, die städtischen Friedhöfe und der Tierpark Hellabrunn bleiben vorerst geschlossen.

Während diese Probleme für viele Münchner durchaus ärgerlich sind, leiden obdachlose Menschen, die auf der Straße leben, unter den niedrigen Temperaturen. Die Stadt hat jedoch verschiedene Angebote, wo die betroffenen Personen Hilfe und ein warmes Bett finden können.

Hilfe und Angebote für obdachlose Menschen in München

Neben dem Haus an der Pilgersheimer Straße für obdachlose Männer (KMFV) und der Karla 51 (EHW) für obdachlose Frauen gibt es seit zehn Jahren den inzwischen ganzjährigen Übernachtungsschutz (früher Kälteschutzprogramm) der Landeshauptstadt München in der Trägerschaft des Evangelischen Hilfswerks München. Die 850 Bettplätze im Übernachtungsschutz befinden sich im Haus 12 auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne.

„Alle obdachlosen Menschen, die sich in München aufhalten, erhalten dort einen kostenlosen Bettplatz, so dass in der kalten Jahreszeit niemand in München auf der Straße bzw. im Freien schlafen muss,“ sagt Sozialreferentin Dorothee Schiwy.

Familien erhalten Plätze in den städtischen Notquartieren, Beherbergungsbetrieben oder in Flexi-Heimen. Auch in diesem Jahr erhalten die obdach- und mittellosen Frauen und Männer, die einen Platz im Übernachtungsschutz benötigen, eine Fahrberechtigung dorthin.

Die Einweisung in den Übernachtungsschutz können sich obdachlose Männer und Frauen in der Beratungsstelle in der Destouchestraße 89 (U-Bahn Hohenzollernplatz) oder direkt vor Ort im Übernachtungsschutz abholen. Familien können sich an das Amt für Wohnen und Migration am Rosenheimer Platz wenden.

Übernachtungsschutz auf der ehemaligen Bayernkaserne

Zusätzlich gibt es die Einrichtung FamAra in der Rosenheimer Straße 125, die sich um die Belange der obdachlosen Zuwanderfamilien kümmert. Dort bekommen die Eltern Beratung und die Kinder ein warmes Essen.

In den beiden Einrichtungen und auch vor Ort im Übernachtungsschutz bietet das Evangelische Hilfswerk im Auftrag des Sozialreferats zudem sozialpädagogische Beratung in verschiedenen Sprachen an.

„Die Menschen erhalten nicht nur einen warmen Platz zum Schlafen, sondern auch eine Beratung, um die Perspektiven in München zu klären und die Lebenssituation längerfristig zu verbessern,“ erklärt Schiwy.

Hilfe für obdachlose Menschen von verschiedenen Trägern

Die Stadt finanziert darüber hinaus jedoch noch eine Reihe weiterer Hilfs- und Unterstützungsangebote verschiedener Träger. In diesen Anlaufstellen und Tagestreffs können sich obdachlose Menschen aufhalten, aber vor allem auch beraten lassen.

Diese Hilfsangebote umfassen zum Beispiel die Beratungsstelle Destouche 89 (Evangelisches Hilfswerk gHmbH – EHW), das Infozentrum Migration und Arbeit mit dem Beratungscafé (Arbeiterwohlfahrt-AWO) und das Projekt „Bildung statt Betteln“ (Caritasverband München-Freising e.V.).

Auch die Bahnhofsmission München, das Haneberghaus St. Bonifaz, die Tagestreffs Teestube „komm“, otto & rosi und das Begegnungszentrum D3 sind für die Zielgruppe zugänglich und werden gut genutzt.

Wärmebus in München im Winter-Einsatz

Seit Januar 2020 finanziert die Landeshauptstadt München zusätzlich das Projekt „Münchner Wärmebus“ in der Trägerschaft des Evangelischen Hilfswerkes.

Der „Wärmebus“ bietet als Ergänzung zur Streetwork und um das Leben und die Gesundheit von obdachlosen Frauen und Männern in kalten Winternächten zu schützen die Möglichkeit, auch kurzfristig in eine Unterkunft gefahren zu werden. Er ist von November bis April im Stadtgebiet im Einsatz.

