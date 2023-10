Hilferufe aus verrauchter Wohnung ‒ Münchner Feuerwehr rettet Seniorin bei Brand-Einsatz

Teilen

Die Feuerwehr rettete bei einem Brand-Einsatz in München eine Seniorin aus ihrer verrauchten Wohnung. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Bei einem Brand kam eine Seniorin in München nicht aus ihrer verrauchter Wohnung. Nach der Rettung durch die Feuerwehr kollabierte sie im Treppenhaus.

München / Aubing ‒ Bei einem Brand in München wurde eine 80-jährige Frau in München verletzt. Die Feuerwehr rettete die Seniorin am Montag aus der komplett verrauchten Wohnung.

Brand-Einsatz in München - Feuerwehr rettet Seniorin aus verrauchter Wohnung

Anwohner meldeten dem Notruf 112 kurz nach Mitternacht schwarzen Rauch aus einem Fenster im siebten Stock eines Hauses am Ravensburger Ring in Aubing.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, berichtete eine Anwohnerin, dass sich die 80-Jährige noch in der Brandwohnung befinden könnte.

Die Feuerwehr stieg daraufhin über eine Drehleiter in das betroffene Appartement ein.

Ein weiterer Trupp gelangte über das Treppenhaus zu der verrauchten Wohnung, aus der bereits Hilferufe drangen. Die Einsatzkräfte brachen daraufhin die Tür auf und befreiten die Frau.

80-Jährige kollabiert in Treppenhaus - Seniorin in Münchner Klinik

Die verletzte Seniorin kollabierte laut Feuerwehr noch im Treppenhaus und musste reanimiert werden. Nach der Versorgung durch den Notarzt, kam sie in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Das Feuer im Wohnzimmer konnte schnell gelöscht werden. Anschließend entrauchten die Einsatzkräfte die Wohnung mit zwei Hochleistungslüftern. Benachbarte Wohnungen waren nicht betroffen. Die Brandwohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Die Feuerwehr rückte zu einer Wohnung aus, in der eine Spülmaschine in Brand geraten war ‒ das Ehepaar reagierte vorbildlich.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.