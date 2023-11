Putschversuch von Hitler und Ludendorff vor 100 Jahren ‒ Protest gegen Hass und Antisemitismus in München

Von: Jonas Hönle

Vor 100 Jahren am 9. November 1923 fand der gescheiterte Hitler-Putsch am Odeonsplatz an der Feldherrnhalle ein blutiges Ende. © Matthias Balk

Am 9. November protestieren Gruppe am Odeonsplatz in München gegen Rechtsruck, um Rechtsextremen und Antisemiten keine Bühne vor der Feldherrnhalle zu bieten.

München ‒ Adolf Hitler und Erich von Ludendorff starteten vor 100 Jahren, am 9. November 1923, ein Putschversuch mit tausenden bewaffneten Gefolgsleuten, der an der Feldherrnhalle in München scheiterte.

Nationalsozialisten inszenierten den 9. November trotzdem zu einen Feiertag. Unter anderem rief Joseph Goebbels 1938 im Alten Münchner Rathaus zum Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung auf - dem Beginn der „Reichskristallnacht“.

100 Jahre Hitler-Ludendorff-Putschversuch - Protest gegen Hass und Antisemitismus am Odeonsplatz in München

Da sich bis heute rechte Teile der Bevölkerung an diesem Tag versammeln, rufen mehrere Gruppen am Donnerstag zum Protest „Gegen den Rechtsruck! Kein Platz für Hass, Hetze und Antisemitismus“ am Odeonsplatz auf.

„Wir werden diesen Tag und den Odeonsplatz keinesfalls Rechtsextremen und Antisemiten als Bühne überlassen. Deshalb hatten wir, als wir von der Mobilisierung Rechter Gruppen für den 9. November hörten, unsererseits eine Versammlung am Odeonsplatz angemeldet und rufen zur Demo auf,“ sagt die Vorsitzende von „München ist bunt!“, Micky Wenngatz.

Sprechen werden Alt-Oberbürgermeister Christian Ude, der Journalist und Autor Dr. Heribert Prantl und Dr. Daniel Baumann, Leiter des Stadtarchivs München.

Die Veranstaltung beginnt am 9. November um 17.30 Uhr vor der Feldherrnhalle am Odeonsplatz.

