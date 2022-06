Hohe Temperaturen in München: Das Bayerische Rote Kreuz gibt Hitze-Tipps ‒ zur Prävention und für den Notfall

Von: Jonas Hönle

Teilen

Eine Person trinkt Wasser in der Sommer-Hitze © Sebastian Gollnow/dpa

Hohe Temperaturen stellen eine Gefahr für die Gesundheit dar - es droht der Hitzschlag. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) gibt Tipps zur Vorbeugung und für den Notfall...

Bayern steht am Wochenende eine Hitzewelle bevor. In einigen Regionen könnte es über 36 Grad heiß werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch vorhersagte. In München sind am Samstag Temperaturen um die 32 Grad Marke möglich.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Da es in diesem Sommer voraussichtlich immer wieder hohen Temperaturen kommt, gibt das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Tipps gegen die Hitze und ihre Gefahren.

Hitze-Tipps des BRK - Was tun gegen Gefahren für Gesundheit durch hohe Temperaturen?

Um gesundheitlichen Schäden durch die Hitze vorzubeugen, empfiehlt der Landesarzt des Bayerischen Roten Kreuzes, Dr. Florian Meier:

Trinken Sie täglich 1-2 Liter mehr als sonst. Das BRK empfehlt natriumhaltiges Mineralwasser. Patienten mit einer Herzschwäche werden gebeten, die Trinkmenge mit Ihrem behandelnden Arzt abzusprechen.

Halten Sie sich nicht in der prallen Sonne auf und tragen Sie stets eine Kopfbedeckung.

Vermeiden Sie unter Sonneneinstrahlung körperliche Anstrengung.

Bei regelmäßiger Medikamenteneinnahme klären Sie bitte mit Ihrem Hausarzt, ob bei großer Hitze Besonderheiten vorliegen.

Lassen Sie auf keinen Fall Kinder oder Haustiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug, die anstauende Hitze kann zu Lebensgefahr und im schlimmsten Fall zum Tode führen.

Kinder oder Haustiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug, die anstauende Hitze kann zu Lebensgefahr und im schlimmsten Fall zum Tode führen. Rufen Sie im Notfall immer den Notruf 112.

Hitze-Tipps des BRK - Was tun, wenn es durch hohe Temperaturen zum Hitzschlag oder Notfall kommt?

Sollte es dennoch zu einem hitzebedingten Notfall kommen, empfiehlt Dr. Florian Meier folgende Maßnahmen:

Bringen Sie die Person sofort in den Schatten und lagern Sie die Beine hoch. Wenn ein schattiger Platz nicht auffindbar ist, kann auch eine Rettungsdecke als Schutz vor der Sonneneinstrahlung Abhilfe leisten.

Bieten Sie nicht-eiskaltes Wasser oder auch Getränke wie Fruchtsaftschorle oder Früchtetees zu trinken an. Dabei muss die Person bei vollem Bewusstsein sein. Wenn sie das Bewusstsein verlieren sollte, legen Sie sie in die stabile Seitenlage.

Setzen Sie umgehend einen Notruf (112) ab und kontrollieren Sie Bewusstsein und Atmung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Kühlen Sie den Körper mit feuchten Tüchern besonders im Bereich von Kopf und Nacken. Kein Eis direkt auf den Körper geben.

Was ist ein Hitzschlag? Bei einem Hitzschlag kommt es zu einem Wärmestau im Körper, wodurch sich Betroffene müde und erschöpft fühlen können. Auch Krämpfe und Erbrechen können vorkommen, ebenso Schwindelgefühl, Verwirrtheit oder auch Halluzinationen. In besonders schwerwiegenden Fällen kann es zur Bewusstlosigkeit kommen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.