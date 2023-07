Temperaturen steigen am Dienstag ‒ DWD gibt Hitze-Warnung für München aus

Von: Jonas Hönle

Wegen der Hitze in München gibt der DWD eine Warnung am Dienstag heraus. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Der Deutsche Wetterdienst gibt aufgrund der hohen Temperaturen eine Hitze-Warnung für München aus. In Bayern kann es am Dienstag zu Gewittern kommen.

München ‒ Die Temperaturen steigen am Dienstag weiter an und der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in München vor Hitze. Wegen der verminderten Abkühlung in der Nacht durch das dicht bebaute Stadtgebiet, sei im Laufe des Tages mit einer starken Wärmebelastung zu rechnen.

Die enorme Hitze kann für den Menschen gefährlich werden und zu gesundheitlichen Problemen führen. Menschen sollten daher ausreichend Wasser trinken und Innenräume kühl halten. Polizei und Ärzte geben Tipps, um sicher durch den Sommer zu kommen.

Hitze-Warnung in München - DWD rechnet mit hohen Temperaturen in Bayern

In Bayern können die Temperaturen am Dienstag 32 bis 37 Grad erreichen. Nachmittags ziehen dann ein paar Wolken auf, wie der DWD laut dpa mitteilte. Im Süden Bayerns kommt es demnach abends zu Sturm- und Orkanböen, Starkregen und Hagel. Die Temperaturen können dabei auf 17 bis 21 Grad abstürzen.

Am Mittwoch halten sich die Gewitter und Sonne und Wolken wechseln sich ab. Der DWD rechnet mit etwas geringeren Temperaturen zwischen 26 und 31 Grad Celsius.

