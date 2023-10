Längste Hitzeperiode, meiste Gewitter ‒ Münchens Sommer zeigt den Wandel

Von: Romy Ebert-Adeikis

Heiß und mit vielen Gewittern: Das war der Sommer 2023. © Hoppe & Kusch/dpa

Der September und die vergangenen Monate in München waren sehr heiß, doch es gab auch mehr Gewitter. Welche Folgen diese Entwicklungen für München und seine Bewohner haben...

München ‒ Sommertemperaturen zur Wiesn: „Seit den Messungen ab 1954 wird dieser Monat der wärmste September sein“, sagt Guido Kugelmann vom Münchner Klimabüro des Deutschen Wetterdienstes. An insgesamt 16 September-Tagen war es über 25 Grad Celsius warm – das sind drei- bis viermal so viele wie im Schnitt.

Wandel zu hohe Temperaturen und mehr Gewitter in München - Die Folgen der Hitzeperiode und Unwetter

Doch das ist nicht die einzige außergewöhnliche Wettererscheinung der vergangenen Monate, wie Kugelmann auf Hallo Anfrage bestätigt: „Von Juni bis August war die Zahl heißer Tage über 30 Grad Celsius fünfmal so hoch wie im langjährigen Mittel.“

Im Durchschnitt seien heuer an der Münchner Wetterstation an der Ecke Hedwig-Dransfeld-Allee/Dachauer Straße in den Monaten Juni, Juli und August Temperaturen gemessen worden, die 2,6 Grad Celsius über dem langjährigen Mittel lägen.

1961-1990 1991-2020 2023 Mittlere Temperatur 17,7 Grad Celsius 18,9 Grad Celsius 20,3 Grad Celsius Tage über 25 Grad Celsius 29,1 Tage 42,7 Tage 56 Tage Tage über 30 Grad Celsius 4,5 Tage 11,3 Tage 23 Tage Summe der Niederschläge 372,5 Liter je Quadratmeter 356,3 Liter je Quadratmeter 334,1 Liter je Quadratmeter Sonnenschein Dauer 629,7 Stunden 697,3 Stunden 797,8 Stunden

Rekord waren aber zwei ganz andere Werte: So gab es in diesem Sommer mit 13 Tagen am Stück über 30 Grad Celsius die bislang längste Hitzeperiode seit 1961. „Rekordhalter waren bisher die Jahre 2015 und 2013 mit zwölf Tagen“, sagt Kugelmann.



Guido Kugelmann vom Münchner Klimabüro des Deutschen Wetterdienstes. © privat

Gleichzeitig wurden in diesem Sommer mehr Gewitter registriert als je zuvor. Diese dokumentiert die Flugwetterwarte am Münchner Flughafen seit 2002. Seitdem wurden in den Monaten Juni, Juli und August im Schnitt 21 Gewitter pro Jahr beobachtet. „Im Sommer 2023 traten 53 Gewitter auf“, berichtet Kugelmann.



Bald Hitzeknigge für die ganze Stadt?

Zwar prüft und archiviert das Gesundheitsreferat der Stadt alle Todesbescheinigung in München verstorbener Personen. Gesicherte Zahlen zu Hitzetoten lägen aber nicht vor, teilt es auf Anfrage mit. Aber: Bereits 2016 habe der Stadtrat vereinbart „geeignete Maßnahmen zum Schutz der Wohnbevölkerung und Gewerbetreibenden zu erarbeiten und umzusetzen“.

Eine Fortschreibung des „Klimaanpassungskonzepts“ wurde im Herbst 2022 beschlossen. Schwerpunkte sind der Erhalt von Grün und Präventionskampagnen wie der Hitzeknigge des BA 9 (Hallo berichtete). Dessen Wirkung werde nun – wie die weiterer Maßnahmen – evaluiert. Danach werde eine weitere Verbreitung diskutiert, so das Referat.

Mehr Gewitter und Unwetter in München - Schäden verdoppelt

Wie heftig Unwetter wirklich wüten, bekommen Versicherer zu spüren. „In den vergangenen 20 Jahren kann man bundesweit etwa von einer Verdoppelung des Schadensaufwands für Wohngebäude ausgehen“, sagt Christian Krams von der Versicherungskammer Bayern.

2023 sei „wirklich ein Sommer mit extremen Unwettern“ gewesen: „Lampert“, „Ronson“ und „Bernd“ hätten für Schäden von etwa 100 Millionen Euro gesorgt. „Denis“ am 28. August habe zwar München verschont, „aber in den südlichen Nachbarlandkreisen Schäden in dreistelliger Millionenhöhe verursacht.“

Christian Krams von der Versicherungskammer Bayern. © Stefan Heigl/Versicherungskammer Bayern

Landwirtschaft: Zu trocken für übliches Getreide

Auch in der Stadt gibt es Landwirte – etwa Martin Obersojer, dessen Familie seit 1824 einen Hof in Feldmoching bewirtschaftet. Für ihn ist der Klimawandel in München deutlich zu spüren: „Nicht nur der aktuelle Sommer, sondern bereits die vergangenen Jahre haben uns gezeigt, dass die Wetterextreme zunehmen.“

Wetterextreme machen auch der Landwirtschaft zu schaffen. © Lino Mirgeler/dpa

In diesem Jahr habe etwa die Trockenheit „den Korn-Ertrag und die Qualität des Getreides irreversibel geschädigt“. Dagegen hilft nur Anpassung: „Wir reagieren durch die Sortenwahl, andere Kulturen und die Bodenbearbeitung darauf“, sagt Obersojer.

So werde der Boden durch Zwischenfrüchte bedeckt, um die Feuchtigkeit längstmöglich zu halten. Außerdem teste man mit der Münchner Bauerngenossenschaft neue Pflanzen – etwa Quinoa, das eigentlich in Südamerika daheim ist.

Die Wiesn in München geht zu Ende und das Wetter spielt mit viel Sonne zunächst noch mit. Besucher müssen am Dienstag aber auch mit Unwetter rechnen.

