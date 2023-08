Hund „Cuba“ springt plötzlich vom Oberföhringer Wehr in die Isar ‒ Münchner Feuerwehr mit Schlauchboot im Einsatz

Von: Jonas Hönle

Teilen

Der Hund „Cuba“ sprang vom Oberföhringer Wehr in die Isar und wurde von der Münchner Feuerwehr gerettet. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr in München rückte mit einem Schlauchboot zum Rettungseinsatz an die Isar aus. Ein Hund sprang vom Oberföhringer Wehr in den Fluss.

München / Oberföhring ‒ Wegen einem Hund rückte die Münchner Feuerwehr mit einem Schlauchboot zum Rettungseinsatz an die Isar aus. Der Rhodesian Ridgeback „Cuba“ war zuvor am Oberföhringer Wehr in den Fluss gesprungen.

Hund springt vom Oberföhringer Wehr in Isar - Feuerwehr-Rettungseinsatz in München

Die Besitzer ging am Sonntagnachmittag mit dem zweijährigen Hund auf der Wehranlage spazieren, als „Cuba“ plötzlich über die Mauer in die Isar sprang.

„Aufgrund der starken Regenfälle führt die Isar derzeit deutlich mehr Wasser als sonst und die braunen Fluten laden eigentlich nicht zum Baden ein,“ heißt es von der Feuerwehr. Die Frau rief sofort den Notruf 112.

Der Ridgeback konnte sich derweil aus dem Strudel in ruhigeres Gewässer vor einem geschlossenen Schleusentor retten und wartete dort auf seine Retter.

Die ausgerückten Wasserretter nahmen die Besitzerin bei der Rettung mit einer Rettungsweste mit in das Schlauchboot, damit der Hund möglichst gleich in die Hände einer vertrauten Person kam.

Nach einer kurzen Fahrt konnte der Hund in das Schlauchboot gezogen werden und die glückliche Halterin schloss ihn sofort in ihre Arme.

Zurück am sicheren Ufer freuten sich alle über den glücklichen Ausgang des Badeversuchs von Cuba, dem kleinen Ausreißer. © Berufsfeuerwehr München

Auf einer Hunde-Wiese in München ist ein Golden Retriever beim Spielen gestorben. Eine Halterin wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.