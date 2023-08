Auf Hunde-Wiese in München: Retriever stirbt beim Spielen ‒ auch Halterin verletzt

Von: Jonas Hönle

Ein Golden Retriever ist beim Spielen auf einer Hunde-Wiese in München gestorben. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Auf einer Hunde-Wiese in München ist ein Golden Retriever beim Spielen gestorben. Eine Halterin wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus.

Hund stirbt beim Spielen in München ‒ auch Halterin verletzt

Der dramatische Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag an der Adam-Berg-Straße in Ramersdorf. Ein Golden Retriever und Pudel verfingen sich auf einer dortigen Hunde-Wiese mit ihren Halsbändern und blieben aneinanderhängen, berichtet die Feuerwehr.

Dabei zog sich das Halsband des Retrievers so fest zu, dass dieser erdrosselt wurde. Eine Hunde-Halterin wurde beim Versuch, die Tiere zu trennen, gebissen.

Retriever und Pudel verfangen sich mit Halsband - Halterin gebissen

Nachdem das Halsband mit einem Messer durchtrennt wurde, brach der Hund sofort leblos zusammen. Der Pudel blieb unverletzt.

Die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kümmerten sich vor Ort um die verletzte Frau und unterstützen die Halterin bei der Reanimation des Retrievers. Die Versuche blieben jedoch erfolglos und das Tier verstarb.

Die verletzte Halterin wurde vom Rettungsdienst vor Ort weiter versorgt und anschließend in eine Münchner Klinik transportiert.

