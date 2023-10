Bundesliga-Auftakt im BMW Park ‒ Iguanas München spielen Rollstuhl-Basketball in der Heimstätte des FC Bayern

Die Rollstuhl-Basketballer Iguanas sind zurück in der Bundesliga und spielen zum Auftakt im BMW Park. © Sebastian Schmidt

Rollstuhl-Basketball versus Wahllokal: Die RBB Iguanas München bestreiten ihr erstes Bundesliga-Spiel gegen Hanover in der Ausweichstätte BMW Park.

München / Sendling-Westpark ‒ Die Rollstuhl-Basketballer der Iguanas München sind wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Den Saisonauftakt bestreiten sie am Samstag, 7. Oktober, gegen Hannover United (siehe unten).

Normalerweise wirft das Team um Trainer Benjamin Ryklin seine Körbe in der Halle an der Säbener Straße. Weil diese tags darauf jedoch als Wahllokal benötigt wird, mussten die Iguanas eine Ausweichstätte finden und dürfen jetzt in die Heimstätte des FC Bayern – den BMW Park.

Iguanas München spielen Rollstuhl-Basketball-Bundesliga im BMW Park - wegen Wahllokal

Daniel Dorn vom Zentralen Immobilienmanagement des Referats für Bildung und Sport erklärt auf Hallo-Nachfrage, dass das Wahlamt versuche, Turnhallen weitestgehend aus der Planung herauszuhalten, um den Sport in München nicht allzu groß einzuschränken. Doch leider sei dies nicht überall möglich.

Als Trainer Ryklin die Info bekam, dass die Halle an der Säbener Straße zum Bundesliga-Auftakt nicht zur Verfügung steht, fragte er beim FC Bayern an – und bekam die Zusage. „Eine riesige Chance“, freut sich Ryklin.



Bereits im Sommer wurde er beim Bezirksausschuss Sendling-Westpark vorstellig, um für eine Förderung zu werben: Denn die Iguanas dürfen zwar mietfrei im BMW Park spielen, Kosten fallen dennoch an. 6000 Euro wären unter anderem für Sicherheit, Technik und Hygiene fällig gewesen. Nach Gesprächen habe sich die Summe halbiert, sodass der BA in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine Förderung über 3000 Euro aus dem Stadtbezirksbudget beschloss.



Rollstuhl-Basketball gegen Hannover - Iguanas München in Bundesliga aufgestiegen

Somit steht der großen Bühne für die Münchner Rollstuhl-Basketballer am Wochenende nichts mehr im Wege. „Unsere Erwartung ist, ein gutes Spiel mit offenem Ende zu liefern“, kündigt Ryklin an.

Der Gegner Hannover United gehöre zu den Mitfavoriten in der Liga. „Wir wollen kein Punktelieferant sein“, betont Ryklin und verspricht sich Unterstützung aus dem Publikum. Bis zu 400 Zuschauer hätten die Leguane in ihrer Heimspielstätte, im großen BMW Park hoffen sie auf noch mehr. „Wer einmal beim Rollstuhl-Basketball zugeschaut hat, kommt wieder“, sagt Ryklin.



Auch einige BA-Mitglieder werden sich das Spiel nicht entgehen lassen, bestätigt Viertel-Chef Günter Keller (SPD): „Das ist schon etwas Besonderes! Ich werde versuchen, mir das anzusehen.“

Iguanas München gegen Hannover United Bundesliga-Auftakt am Samstag, 7. Oktober, im BMW Park, Grasweg 74: RBB Iguanas München gegen Hannover United. Anwurf ist um 20 Uhr. Karten zu sieben Euro an der Abendkasse.

