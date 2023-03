IKEA in München: Möbelhaus eröffnet zwei neue Studios in der Innenstadt

Mehr Möbel

In der Innenstadt von München eröffnen zwei neue Ikea-Stores.

Auch ohne Auto zu erreichen: In der Münchner Innenstadt entstehen zwei neue IKEA-Planungsstudios. Wo die neuen Möbel-Geschäfte zu finden sind

München ‒ Wer auf der Suche nach neuen Möbeln von IKEA ist, der fährt bisher entweder nach Brunnthal oder Eching. Doch nun kommt das schwedische Einrichtungsunternehmen direkt in die Münchner Innenstadt. In den Pasing Arcaden und den Riem Arcaden entstehen die ersten Planungsstudios in Bayern.

„Mit Planungsstudios in zentralen Lagen von München erweitern wir unser Angebot und machen IKEA auch für Menschen ohne Auto erreichbar“, erklärt Walter Kadnar, Geschäftsführer von IKEA Deutschland.

IKEA in München: Neue Läden in Pasing Arcaden und Riem Arcaden

In den Pasing Arcaden entstehen knapp 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche, wo Küchen oder Schlaf- und Wohnzimmer mit Experten geplant werden können.

Pasing Arcaden Die Pasing Arcaden ist ein Einkaufszentrum im Münchner Westen. Dieses befindet sich direkt am Bahnhof Pasing und ist mit der S-Bahn erreichbar.

Für den Osten der Stadt entsteht in den Riem Arcaden ein vergleichbares Planungsstudio. Die Ware kann danach nach Hause geliefert oder in einem Einrichtungshaus abgeholt werden.

Riem Arcaden Die Riem Arcaden sind im Münchner Osten zu finden und sind sowohl öffentlich (U2, Messestadt West) als auch mit dem Auto zu erreichen.

Vor fast 50 Jahren entstand in Eching das erste Einrichtungshaus der schwedischen Firma in ganz Deutschland. Daher sei es von besonderer Bedeutung, in dieser Region auch die Zukunft des Unternehmens zu entwickeln, erklärt Kadnar, der in Eching ausgebildet wurde.

