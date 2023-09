Stadt München rät auch zur Grippe-Impfung

Impfstoff jetzt erhältlich ‒ Stadt München rät zur Impfung gegen Corona und Grippe

Von: Jonas Hönle

In München ist nun der angepasste Corona-Impfstoff und der aktuelle Grippe-Impfstoff erhältlich. (Archivbild) © Christoph Schmidt/dpa

Der Covid-19-Impfstoff gegen die neue Corona-Variante und der aktuelle Grippe-Impfstoff sind in den Arztpraxen in München erhältlich. Die Infos zur Impfung...

München ‒ In den Arztpraxen ist ab heute der an die neue Corona-Variante angepasste Impfstoff erhältlich. Auch der aktuelle Grippe-Impfstoff wird nun angeboten.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek rät daher allen Münchnern, sich einen guten Impfschutz für die „Erkältungszeit“ im Herbst und Winter zu sichern: „Damit können Sie selbst auf einen guten Schutz ihrer Gesundheit achten, denn Impfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen.“

Der Covid-19-Impfstoff wurde an die XBB.1.5 Variante angepasst. Aktuell seien jedoch keine Einzelimpfdosen verfügbar, weshalb bei den Ärzten und Apotheken wahrscheinlich ein Termin benötigt wird.

Die Corona-Infektion werde in Zukunft voraussichtlich wie die Grippe-Infektion regelmäßig in den Wintermonaten gehäuft vorkommen. Die STIKO empfiehlt daher eine Covid-19-Basisimmunität für alle gesunden Personen im Alter von 18 bis 59 Jahren. Diese besteht aus drei sogenannten Antigenkontakten mit dem Virus durch Impfung oder Infektion, möglichst mit mindestens zwei Impfstoffdosen.



Darüber hinaus werden allen Personen ab 60 Jahren sowie Personen mit einer Grunderkrankung zukünftig weitere Auffrischungsimpfungen empfohlen – in der Regel im Mindestabstand von 12 Monaten zur letzten Impfung oder Infektion, vorzugsweise im Herbst.

Auch Personen, die arbeitsbedingt besonders exponiert sind (z.B. Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen) sowie Familienangehörige und enge Kontaktpersonen von Personen, bei denen durch eine Covid-19-Impfung vermutlich keine schützende Immunantwort erzielt werden kann, wird eine zweite Auffrischimpfung empfohlen. Schwangeren wird keine Auffrischimpfung empfohlen, sofern eine Basisimmunität besteht.

Stadt München rät auch zur Grippe-Impfung

Sowohl Covid-19-Infektionen als auch die Grippe-Infektion können schwer verlaufen, zu Krankenhausbehandlungen führen und das Risiko für Folgeerkrankungen wie z.B. Herzerkrankungen und Schlaganfall erhöhen.

Daher sollte laut der Stadt München auch an die Grippe-Impfung gedacht werden. Die STIKO empfiehlt sie allen Personen über 60 Jahren, Personen jeden Alters mit Vorerkrankungen, Schwangeren ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel sowie Personen mit erhöhter beruflicher Gefährdung, z.B. medizinisches Personal. Auch Personen, die Risikopersonen betreuen, wird die Grippeimpfung empfohlen zum Schutz der betreuten Personen.

Nach der Impfung dauert es 10 bis 14 Tage, bis der Impfschutz vollständig aufgebaut ist. Um rechtzeitig geschützt zu sein, wird deshalb empfohlen, sich bis Mitte Dezember impfen zu lassen. Der saisonale Influenza-Impfstoff sei in der Regel gut verträglich. Leichte Symptome seien Folge der natürlichen Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem Impfstoff.

Die Influenza-Impfung kann gleichzeitig mit einer Covid-Impfung verabreicht werden.

Bei der Impfung sollte auch die Gelegenheit genutzt werden, den Impfstatuts gegen die übrigen von der STIKO empfohlenen Impfungen überprüfen zu lassen.

