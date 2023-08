Ratschen im Sitzen

Besprechung auf dem „Ratschbankerl“: Bürgermeisterin Verena Dietl (rechts) und Sozialreferentin Dorothee Schiwy. © Michael Nagy

Das „Ratschbankerl“ für München soll ein Zeichen gegen Einsamkeit setzen und Orte der Begegnung in München in allen Sozialregionen schaffen. Die Bankerl gibt es auch in Berg am Laim, Ramersdorf-Perlach und Trudering.

München – In jedem Stadtbezirk ist eine geeignete Sitzbank gewählt worden, die durch eine Tafel mit der Aufschrift „Ratschbankerl“ gekennzeichnet wurde. Wer sich darauf hinsetzt, lädt andere auf ein Gespräch ein und stellt sich auch selbst als Gesprächspartner zur Verfügung. Damit wird die Bank zu einem besonderen Ort der Begegnung. Menschen können sich ungezwungen treffen. Sie hilft, soziale Barrieren zu überwinden und ungezwungen ins Gespräch zu kommen. Das „Ratschbankerl“ als Mittel gegen Einsamkeit wird zu einem Selbstläufer.



Insgesamt gibt es in der Landeshauptstadt 25 beschilderte Bänke. In Berg am Laim findet sich das Bankerl am Piusplatz (Hausnummer 2 und 3, Aßlingerstraße), in Trudering–Riem am Willy-Brandt-Platz (Seite: Hotel Motel One) und in Ramersdorf–Perlach am Theodor-Heuss-Platz (zwischen Grundschule und ZAK Cafe).



Bürgermeisterin Verena Dietl freut sich: „Menschen können sich spontan und ungezwungen treffen und dabei ins Gespräch kommen. Dies kann dazu beitragen, soziale oder sprachliche Barrieren zu überwinden. Viele Menschen, insbesondere die Senioren unserer Stadt, vereinsamen immer weiter – nicht nur als Folge der Corona-Pandemie. Mit den ,Ratschbankerln‘ möchten wir ein sichtbares Symbol gegen Einsamkeit für alle Altersgruppen setzen und gleichzeitig kleine Orte der Begegnung schaffen. Im besten Fall entstehen neue Freundschaften, die gegenseitige Unterstützung ermöglichen.“