Inflation in Bayern erreicht neuen Rekord ‒ Preise für Verbraucher steigen stärker als bei Ölkrise in den 70ern

Von: Jonas Hönle

Die Inflation in Bayern erreicht einen neuen Rekord, die Preise für Verbraucher steigen. (Symbolbild) © Joel Carrett/dpa

Die Preise für Gas, Strom und Lebensmittel für Verbraucher steigen aufgrund der Rekord-Inflation in Bayern. Seit der Ölkrise war die Teuerung nicht so hoch.

Die Rate der Inflation in Bayern hat einen neuen Rekord erreicht. Im August stiegen die Preise für Verbraucher um 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mitteilte.

Das ist höher als bei der Ölkrise im Dezember 1973. Auf deren Höhepunkt hatte die Teuerung 8,2 Prozent betragen.

Preistreiber waren nach Angaben des Landesamts Heizöl und Gas, die sich um 123,8 Prozent beziehungsweise 95 Prozent verteuerten.

Kraftstoffe sind mit 20,4 Prozent und Strom mit 12,5 Prozent ebenfalls deutlich teurer als im Vorjahresmonat.

Für Verkehr müssen Verbraucher 5,2 Prozent mehr bezahlen. Der Schienenverkehr ist dagegen um 15,1 Prozent günstiger als im Vorjahr. Das Landesamt führt diese Entwicklung auf das 9-Euro-Ticket zurück.

Deutlich spürbar macht sich demnach auch der Anstieg der Lebensmittel-Preise um 16 Prozent. Besonders für Molkereiprodukte und Eier (+ 28,1 Prozent), Fleisch und Fleischwaren (+ 19,1 Prozent) sowie Brot und Getreideerzeugnisse (+ 16,0 Prozent) mussten die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen.

Speisefette und Speiseöle schlugen sogar mit einem Plus von 42,7 Prozent im Vorjahresvergleich zu Buche.

Im Juli hatten die Fachleute noch eine Inflationsrate von 8 Prozent errechnet. Binnen eines Monats stieg der Heizöl-Preis um 3,4 Prozent, die Lebensmittel-Preise um 1,3 Prozent. Für Kraftstoffe mussten die Verbraucher dagegen im August um 2,8 Prozent weniger zahlen als im Vormonat.

