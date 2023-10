Internationale Mädchentag auf dem Marienplatz in München ‒ für Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen

Von: Jonas Hönle

Teilen

Am Mittwoch findet Aktionen und Angebote zum Internationale Mädchentag am Marienplatz in München statt. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Am Mittwoch finden im Rahmen des Internationalen Mädchentages auf dem Marienplatz viele Aktionen und Angebote für Mädchen und junge Frauen statt.

München ‒ Der Internationale Mädchentag setzt sich die Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen in allen Lebensbereichen ein. Am Mittwoch finden im Rahmen der Kampagne auch interaktive und kreative Angebote sowie Sing- und Tanzauftritte auf dem Marienplatz statt.

Internationale Mädchentag auf dem Marienplatz in München am Mittwoch

„Mädchen haben in Deutschland die gleichen Rechte wie Jungen. Aber das ist nicht überall so – und auch bei uns haben sie deshalb noch längst nicht immer die gleichen Chancen. Genau dafür setze ich mich ein: für Chancengleichheit und Sichtbarkeit für alle Mädchen und jungen Frauen in unserer Stadt,“ sagt die Schirmpatin Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne).

Mädchen und junge Frauen machen von 15 bis 18 Uhr auf dem Marienplatz auf Missstände aufmerksam und geben mit ihrer Power Mut zur Veränderung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Mädchen und junge Frauen weisen auf Missstände hin ‒ Aktionen und Angebote am Marienplatz

„Wo sonst, als im Zentrum der Stadt sollten die Mädchen ihren Standpunkt vertreten? Schließlich sind Leben und gleichgestelltes Aufwachsen aller Mädchen in München zentral für unsere Stadtgesellschaft“, erklärt Nicole Lassal, Leiterin der städtischen Gleichstellungsstelle für Frauen.

An Ständen werden verschiedene Themen aufbereitet, so können Besucherinnen am „Glücksrad der Veränderung“ Wege zur Umsetzung ihrer politischen Anliegen in München kennenlernen, an einem Quiz über Mädchen- und Frauenrechte teilnehmen, „Body Positivity“-Stofftaschen bedrucken, Armbänder knüpfen zum diesjährigen Motto „Girls united“ oder auch gemeinsam einen „Tower of Power“ bauen.

Internationaler Mädchentag auf dem Marienplatz in München Der Internationale Mädchentag 2023 in München wird organisiert von AK Mädchenarbeit in der OKJA des Münchner Fachforums für Mädchen*arbeit, amanda, IMMA e.V., Internationaler Bund e.V., Kreisjugendring München-Stadt, Mädchen*treff Blumenau, mira Mädchen*bildung und Plan International sowie gefördert von der Landeshauptstadt München, Sozialreferat (Stadtjugendamt) und der Gleichstellungsstelle für Frauen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.