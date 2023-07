BA-Chefin Anna Hanusch (Grüne) im Hallo-Interview über Aufgaben, Unterschiede und Grenzen

Das macht die Vielfalt der Viertel aus

+ © Ursula Löschau Die Viertel-Chefin in Neuhausen-Nymphenburg, Anna Hanusch, im großen Hallo-Interview. © Ursula Löschau

Die Viertel-Politik in Neuhausen-Nymphenburg muss sich auch in Zukunft großen Aufgaben, wie zum Beispiel dem Schulbau, widmen. Hallo hat die Viertel-Chefin zu diesem und zu weiteren Themen befragt.

+ Stellt den BA vor Herausforderungen: der Schulausbau im Viertel. © Ursula Löschau

Frau Hanusch, welche Herausforderungen werden den BA 9 in den kommenden Jahren am meisten beschäftigen?

Gerade ist unter anderem die Schulbau-Thematik sehr aktuell, auch der Fachkräftemangel. Überhaupt: Bauen ist komplexer geworden. Wie geht man damit um? Auch mit dem Anspruch, wie noch gebaut werden soll? Natürlich ist eines unserer Hauptthemen da das Projekt Paketposthalle. Denn wir brauchen insbesondere bezahlbaren Wohnraum und gleichzeitig kann man anhand der großen Klimaherausforderungen fragen, wo und wie dürfen oder sollen wir bauen. Da die richtige Mitte auszuhandeln, das muss man immer abwägen.

Sind die BAs für solche Aufgaben überhaupt gut genug gerüstet?

Ich glaube, die BAs werden wichtiger. Wir sind vor Ort gerade bei diesen konkreten Projekten eine Vertretung, die vermittelt, aber gleichzeitig auch eine gewisse Erfahrung und Expertise gesammelt hat und Schnittstelle sein kann. Nach 75 Jahren BAs kann man wirklich sagen, gut, dass es sie gibt, sonst müsste man sie jetzt noch erfinden. Bei der Ausstattung gibt es natürlich durchaus Luft nach oben. Also wir waren ja eben auf BA-Reise in Wien, wo jeweils jemand hauptamtlich die einzelnen Stadtviertel betreut, und das mit Personal in jedem Stadtteil. Das wäre schon ein Traum und würde vieles erleichtern. Denn bei uns fällt manches halt hinten runter, weil wir es weder ehrenamtlich leisten können noch unsere Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle das auch noch schafft.

Stichwort Budget: Das Kreativquartier mit seinen Kunst- und Kultureinrichtungen, Initiativen und Projekten sorgt für überdurchschnittlich viele Förderanträge. Müsste die Stadt darauf nicht gesondert reagieren, zum Beispiel mit einer Regelförderung?

Ja. Das beschäftigt uns schon lange. Und es ist in der Grundstruktur des Kreativquartiers immer vernachlässigt worden, auf diese Fragestellung einzugehen: Wie frei dürfen sie dort handeln und sich selbst entwickeln und was geben wir ihnen dafür? Es gibt ja jetzt eine Art Grundsatzbeschluss, dass der Laborverein durchaus ein paar Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, um eben diese Selbstorganisation auch zu leiten. Wir haben jetzt ein paar Jahre lang versucht, dass die Verwaltung das macht. Aber die Verwaltung ist da einfach die falsche Stelle, vor allem, wenn fünf, sechs verschiedene Referate versuchen, Dinge auszuhandeln. Insofern fördern wir zwar weiter gerne einzelne Projekte, aber ein Großteil der Verwaltung soll jetzt doch den Leuten dort selbst überlassen werden. Die haben gezeigt, dass sie die Expertise mitbringen.

Apropos lange Entscheidungswege: Der BA wartet von der Verkehrsplanung bis zur Schulausstattung seit zehn Jahren und mehr auf Antworten von der Verwaltung. Machen der Stadtteil oder der BA etwas falsch oder liegt es eher am System?

Was heißt falsch? Natürlich lohnt es sich manchmal, noch lauter zu protestieren. Aber das bringt uns meist nicht viel weiter. Gerade bei der Mobilität gibt es irgendwie Ängste, bestimmte Spielräume auch auszunutzen. Weshalb dann Sachen im Mobilitätsreferat kreisen und kreisen. Und bei den Schulen haben wir ja jetzt einen Termin ausgemacht (für ein Gespräch mit dem RBS, Anm. der Red.). Aber ich bin ja auch im Stadtrat und muss einfach sagen: Es ist ein riesiges Paket und es gibt halt begrenzte Mittel und Leute, die es bearbeiten können. Manchmal ist es im Nachhinein auch gar nicht so verkehrt gewesen, dass man noch andere Varianten geprüft hat. Aber wenn man nicht so drin ist im Prozess, hat man schon manchmal das Gefühl, es passiert gar nichts. Wir haben jetzt eben auch erfreulich viele Eltern im BA, die das selbst hautnah mitkriegen und dann denken: Es kann nicht wahr sein, dass man in München keinen Platz kriegt.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Zeitenwende ausgerufen. Wie sieht diese speziell in Neuhausen-Nymphenburg aus?

Er hat es ja vor allem im Zuge des Krieges in der Ukraine gesagt. Und das haben wir im Stadtbezirk tatsächlich besonders gespürt, weil wir mit Gorod eine Einrichtung im Viertel haben, die sich von Beginn an sehr stark engagiert hat. Wir versuchen, das zu unterstützen. Außerdem haben wir in der Dachauer Straße immer noch die Erstankunftsstelle. Und natürlich gibt es weiterhin Bedarfe. Wir brauchen Wohnraum, der speziell auch für diese Gruppen zur Verfügung steht. Und wir alle wünschen uns natürlich sehr, dass der Krieg ein Ende finden kann.

Und Zeitenwende im weiteren Sinne?

Natürlich kenne ich gerade als Grüne den Wendebegriff auch bei der Energie-, der Mobilitäts- oder als Architektin bei der Bauwende. Bei der Bauwende hat die Bewusstseinsbildung zuletzt nochmal enorm Fahrt aufgenommen. Nicht zuletzt, weil gerade durch den Krieg jetzt auch bestimmte Lieferketten gekappt wurden oder Energiepreise so gestiegen sind, dass viele Themen jetzt mit einer Schärfe auch auf den Geldbeutel durchschlagen. Das hätte sich niemand so gewünscht. Denn an sich ist eine Transformation einfacher, wenn sie schrittweise geht und nicht so aprupt. Das ist schwieriger zu vermitteln und schafft auch viel Aggression oder Gegenimpulse, die sagen, es soll doch alles so bleiben wie bisher und fragen ‚Warum wollt Ihr uns zu irgendwelchen Wenden zwingen?‘

Welche Ziele im Rahmen der Verkehrswende verfolgen Sie für den 9. Stadtbezirk vorrangig?

Wir nehmen uns in München immer viel Zeit für diese Einzeldebatten, obwohl es vielleicht besser wäre, einmal den Grundkonsens zu finden und den dann durchzuziehen. Grundsätzlich: Wir sind doch ein sehr dichter Innenstadtbezirk. Und es muss eine Entschleunigung stattfinden. Wir können nicht überall den einzelnen Verkehrsteilnehmern eigene Flächen zuteilen. Es muss an ganz vielen Orten einfach gut miteinander gehen. Was nahe rankommt, sind diese verkehrsberuhigten Bereiche. Wir müssen gerade in so gemischten Gewerbe-Wohngebieten das Tempo runterkriegen, ein bisschen umgestalten. Natürlich müssen in den meisten Bereichen auch noch Autos fahren können, wir haben zum Beispiel Feuerwehrzufahrten, aber der Durchgangsverkehr sollte auf ein paar Hauptachsen konzentriert werden. Und der Rest muss diese Entschleunigung und Umgestaltung erleben, möglichst sicherer werden und dann eben auch Aufenthaltsqualität bekommen. Wir haben das ja schon in ein paar Straßenzügen mit Beteiligung der Bürger exemplarisch versucht, zum Beispiel jetzt mit der Sommerstraße in der Blutenburgstraße. In der Volkartstraße ist auch ein bisschen was hängengeblieben von unserer Anwohnerbefragung. Und die Hoffnung ist schon, dass nach und nach mehr Leute ihr eigenes Auto oder ihr Zweitauto abschaffen und auf Sharing und ähnliches eingehen.

Der Planungsausschuss des Stadtrats hat im Juni die Anwendung der neuen Hochhausstudie beschlossen. Was heißt das für die Zwillingstürme auf dem Paketpost-Areal?

Für Hochhäuser generell gibt es jetzt eine Grundlage, wo sie als Stadtzeichen überhaupt nur denkbar sind, sowie Qualitätskriterien. Es gibt natürlich Stadtbildüberprüfungen, und dann aber auch die Idee, dass es immer einen Mehrwert für die Stadtgesellschaft haben muss. Dies haben wir noch einmal geschärft, so dass eigentlich ein reines Büro-Hochhaus für uns nicht mehr denkbar ist. Es muss möglichst Wohnen, und wenn das gar nicht geht, irgendwas Kulturelles/Soziales mit abgedeckt werden. Über den Bebauungsplan, die SOBON, wird immer auch bezahlbarer Wohnraum vorgegeben. Den wollen wir auch in Hochhäusern haben. Die müssen außerdem sehr gut vom ÖPNV erschlossen sein. Die Opposition hat dann gleich geunkt, dass bei diesen Vorgaben niemand mehr bauen könne. Aber das Paketpostareal erfüllt tatsächlich diese Kriterien. Die haben genau dieses Prinzip einer Mischung, also quasi der gestapelten Stadt in den Hochhäusern, und eine perfekte Erschließung an der S-Bahn. Wir sind aber alle gespannt, ob Herr Brannekämper und seine Hochhaus-Stopp-Leute noch irgendwann aufploppen.

Werden Touristen im Stadtbezirk in zehn Jahren zuerst Schloss Nymphenburg oder Münchens exponiertesten Biergarten auf 155 Metern Höhe besuchen?

Die Einen das Eine, die Anderen das Andere und die dritten fahren auf den Olympiaturm. Der wird immer noch höher sein.

Vor 75 Jahren haben sich die Viertel von Neuhausen und Nymphenburg teils noch grundlegend unterschieden – Arbeitersiedlungen hier, Villenviertel dort. Ist davon noch etwas da?

Ja. Es gibt, glaube ich, keine ganz harten Grenzen, und es gibt vor allem auch inzwischen neue Bausteine wie die Neubaugebiete an der Bahn. Aber natürlich merkt man es alleine in den Bauformen und der Dichte und wir versuchen ja durchaus auch, diesen eher Gartenstadt-ähnlichen Villencharakter mit den alten Baumbeständen und Freiflächen zu erhalten. Der soll ja nicht zum Geschosswohnungsbau wie bei uns in Neuhausen werden. Wobei ich da auch gerne drin wohne und der auch qualitativ gut sein kann. Das eine ist eben mehr mit Mieterstruktur, da sind wir auch froh über unsere alten Genossenschaften, und das andere ist eher durch Eigentum oder höhere Mieten geprägt. Da sind schon noch Unterschiede. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die nicht miteinander können. Und die Vielfalt macht’s ja auch aus. Es ist schön, dass nicht alles gleich ist.

Droht den Stadtteilen mit Nachverdichtung und Gentrifizierung, dass sie zu Allerwelts-Großstadtvierteln werden und für Normalverdiener nicht mehr finanzierbar sind?

Dagegen helfen eben auch die größeren Wohnblöcke, die wir zum Beispiel mit den Eisenbahnern zusammen zu retten versuchen. Und wir haben ja unsere Erhaltungssatzung auch ausgeweitet. Zwar glaube ich, dass wir schon noch Straßenzüge haben, die einen gewissen Gentrifizierungs-Druck haben und sich umwandeln. Aber dass es jetzt komplett wie im Glockenbachviertel wird? Nein – never! Das werden wir verhindern.

