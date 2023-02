ELF: So wollen die Munich Ravens Football-Europa erobern

Von: Benedikt Strobach

Ausverkaufte Allianz Arena, bestgelaunte Fans in der ganze Stadt und rund drei Millionen Ticketanfragen: Spätestens seit dem NFL-Spiel im November steht fest, dass München Bock auf Football hat. © dpa/Sven Hoppe

Die Munich Ravens wollen in ihrer Premierensaison in de ELF vom NFL-Hype in München profitieren und gleich oben mitspielen. Der Manager im Interview:

München ‒ Die Deutschland-Premiere der National Football League (NFL) in der Allianz Arena im vergangenen Jahr mit knapp drei Millionen Ticketanfragen, zwei aktive Münchner Vereine in der ersten und dritten deutschen Footballliga und mehrere Veranstaltungen zum größten Sportereignis der Welt, dem Super Bowl, in der Nacht auf Montag, 13. Februar: München ist im Football-Fieber. Und das Angebot wächst weiter: Ab Juni tritt ein Team in der neuen European League of Football (ELF) an.

Die Munich Ravens wollen dort „München und Bayern europaweit vertreten“, erklärt General Manager Sebastian Stolz. Hallo hat mit ihm über das Team, Saisonziele, anhaltende Kritik an der ELF aus dem deutschen Oberhaus, der German Football League (GFL), und den Super Bowl gesprochen.



Sebastian Stolz will mit den Munich Ravens Football-Europa erobern. © Flo Mitteregger

Herr Stolz, ist man als Mitglied der Munich Ravens automatisch Fan des NFL-Teams Baltimore Ravens?

Nein (lacht). Mein Sohn ist tatsächlich Fan von Baltimore, ich stehe aber zu den Green Bay Packers.

Wie groß ist die Vorfreude auf die erste ELF-Saison?

Wir haben wahnsinnig Bock. Natürlich gibt es noch viel zu tun bis zum 4. Juni. Aber die Vorfreude ist da.

Was ist das Ziel?

Wir wollen vorne mitspielen. Durch das Wachstum der Liga auf 17 Teams qualifizieren sich nun pro Conference zwei Mannschaften für die Playoffs. Da wollen wir auch dabei sein.

Seit Gründung der ELF hält sich in der GFL die Kritik, dass die neuen Teams den bestehenden Vereinen in Deutschland die Spieler wegnehmen.

Wir wollen das Footballteam Nummer eins in München werden. Dafür suchen wir die besten Spieler. Es ist aber nicht unser Ziel, den anderen Teams Spieler wegzunehmen. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Dafür sind wir in engen Gesprächen mit dem bayerischen Footballverband. Außerdem gibt es in der ELF eine „Homegrown“-Regel, nach der alle bis auf zehn Spieler aus einem Umkreis von 200 Kilometern des Franchises kommen müssen. Am Ende entscheiden die Spieler. Und die sehen, was die ELF bieten kann.

Nachwuchs-Mannschaften soll es bei den Ravens zunächst nicht geben. Wieso?

Vor unserer ersten Saison in der ELF liegt der Fokus darauf, eine wettbewerbsfähige erste Mannschaft aufzustellen. Der Nachwuchs ist für uns aber auch ein Thema. Damit wollen wir uns ab Herbst, wenn die Spielzeit vorbei ist, beschäftigen.

Worauf dürfen sich Besucher bei Spielen der Ravens freuen?

Auf höchstes europäisches Football-Niveau. Das bedeutet schnelles Spiel, „big plays“ – also besondere Spielzüge – und natürlich auch viel Unterhaltung abseits des Feldes.

Und wo genau dürfen die Fans das erleben?

Zum Stadion dürfen wir leider noch nichts sagen. Es hängt mit unserem künftigen Trainingsgelände zusammen. Wir sind zuversichtlich, dass unser Kooperationspartner und wir das Stadion und Gelände in den kommenden Wochen verraten können.

Wie weit ist der Kader der Munich Ravens bereits?

Wir sind bereits bei 75 bis 80 Prozent. Bis Mitte oder Ende März wollen wir voll aufgestellt sein. Dann sind es insgesamt 65 Spieler.

Zum Auftakt gibt es gleich ein Heimspiel gegen die Raiders Tirol. Ein guter Anfang?

Tatsächlich war das unser Wunschgegner. Vor allem, weil in unserem Team mehrere eine persönliche Bindung zum Team haben. Unser heutiger Director of Sports Operations, Sean Shelton, ist beispielsweise letzte Saison als deren Quarterback zum besten Spieler der Liga ernannt worden.

Welche Spiele werden noch besonders?

Natürlich freuen wir uns auf jede Partie. Aber besonders die Reise nach Barcelona wird ein tolles Erlebnis. Auch in Düsseldorf ist die Stimmung immer gut.

In Ihrer Conference treffen die Ravens auf keinen der bisherigen Meister. Ist diese also leichter als die anderen beiden?

Nein, das stimmt so nicht. Man merkt, dass die Teams mehr und mehr auf ein gemeinsames Level kommen. Unser Gegner Stuttgart etwa wird heuer mit einem anderen Team auflaufen als zuvor. Wir wollen aber auf jeden Fall selbstbewusst in die Saison gehen.

Was könnte dabei der „Schlüssel zum Erfolg“ sein?

Das wird das Sportliche dann ab Juni zeigen. Wir haben uns auf jeden Fall bemüht, das Team sehr „lokal“ aufzubauen. Viele Spieler stammen aus Bayern. Außerdem haben wir eine charakterlich starke Truppe.

Welche Spieler können den Unterschied machen?

Mit Quarterback Chad Jeffries, amtierender bester Spieler und Meister der österreichischen Football-Liga, Kicker Robert Werner, der bereits mehrfach in das beste Team der GFL-Saison gewählt wurde, oder Defensive End Dominic Siegel, der auch amtierender ELF-Meister ist, sind einige bekannte Namen im europäischen Football dabei. Wir sind aber auf allen Positionen gut aufgestellt.

Die ELF ist eine relativ neue Liga. Zuvor gab es bereits den Versuch einer „NFL Europe“, die aber gescheitert ist. Könnte das hier auch drohen?

Nein. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe: Die NFL Europe war ein Ableger der NFL, der sich nicht durchsetzen konnte. Die ELF ist eine eigenständige Liga.

Ist denn eine europäische NFL-Division realistisch? Der Wunsch ist seit dem Spiel in München unter Fans vermehrt aufgekommen…

Dass es diesen Wunsch gibt, ist mir auch bekannt. Es gab auch schon die Überlegung, einen potenziellen NFL-Franchise in London zu etablieren. Ich denke aber, dass wir da noch weit weg sind.

Wie sehr haben die NFL und das Spiel in München beim Kaderaufbau der Ravens geholfen?

Das Spiel hat auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf Football erhöht. Davon haben wir auch profitiert: Bei unseren Tryouts im November hatten wir knapp 450 Bewerber, wovon wir 175 zum Probetraining einladen konnten. Ein großer Teil unseres jetzigen Teams kommt davon.

Zum Schluss noch die wichtigste Football-Frage: Wer gewinnt den Superbowl?

Ich denke, die Kansas City Chiefs werden den Sieg holen. Sie sind das erfahrenere Team. Auch wenn viele nach dieser Saison zurecht auf die Philadelphia Eagles tippen.

Die European League of Football Die European League of Football (ELF) ist eine 2020 gegründete „Franchise“-Liga. Ähnlich wie in der NFL spielen keine Vereine um Auf- oder Abstieg. Die Teams sind gewerbliche Unternehmen. Sie kaufen sich in den Ligabetrieb ein.

Zur neuen Saison treten 17 Mannschaften in drei Gruppen – sogenannte Conferences – an. In 14 Wochen wird zweimal gegen jeden Gruppengegner gespielt. Auch trifft man in zwei Spielen auf ein Team einer anderen Conference und hat zwei Wochen spielfrei. Die Gruppenersten und -zweiten ziehen in die Playoffs.

Die Munich Ravens starten am 4. Juni gegen die Raiders Tirol aus Innsbruck. Weitere Gruppengegner sind Stuttgart Surge, Barcelona Dragons, Milano Seamen sowie die Helvetic Guards aus Zürich. Aus der West-Conference treffen die Münchner auf Rhein Fire aus Düsseldorf.

