Gefahr vor Isar-Hochwasser: München sperrt Radweg am Fluss ‒ der aktuelle Pegelstand

Von: Jonas Hönle

Wegen der Gefahr vor Hochwasser an der Isar sperrt München die Radwege. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Stadt München sperrt den Isar-Radweg wegen der Gefahr vor Hochwasser durch Dauerregen. Der Pegelstand nähert sich der Marke zu Meldestufe 1 weiter an.

Update: 17. Mai

München sperrt Isar-Radweg wegen Hochwasser-Gefahr - der aktuelle Pegelstand

München ‒ Die Stadt München hat den östlichen Radweg an der Isar wegen der Gefahr vor Hochwasser gesperrt. Wie lange die Sperrung anhält, ist vom Wetter abhängig.

Derzeit warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München und im Landkreis nicht mehr vor Dauerregen, für den Süden von Bayern und das Alpenvorland besteht die Warnung jedoch noch bis Mittwoch 10 Uhr.

Der Pegelstand der Isar in München ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch weiter gestiegen, hat die Meldestufe 1 (240 cm) allerdings noch nicht erreicht. Aktuell (Mittwoch, 8.15 Uhr) ist der Fluss auf 215 cm angestiegen.

Laut Prognose des Bayerischen Landesamts für Umwelt soll der Pegelstand der Isar im Laufe des Tages jedoch weiter steigen.

Gefahr vor Isar-Hochwasser: München sperrt Fluss-Abschnitt wegen Dauerregen ‒ Meldestufe 1 erwartet

Erstmeldung: 16. Mai

München ‒ Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in München und im Landkreis vor Dauerregen, der bis Mittwoch anhält.

Die Landeshauptstadt sperrt aufgrund der Gefahr vor Isar-Hochwasser den östlichen Radweg und entfernt die Toiletten sowie Müllcontainer aus dem Fluss-Hochwasserbett.

Gefahr vor Isar-Hochwasser - München sperrt wegen Dauerregen ersten Fluss-Abschnitt und erwartet bald Meldestufe 1

Laut Mitteilung der Stadt München könnte das Isar-Hochwasser am Mittwochmorgen die 1. Meldestufe erreichen. Das bedeutet, dass der Fluss einen Pegelstand von über 2,40 Meter erreichen wird. Aktuell (Dienstag, 16 Uhr) beträgt der Pegelstand 193 cm.

Wie lange die Sperrung an der Isar bestehen bleibt, hängt vom Wetter ab. Bisher wird erst am Donnerstag mit sinkenden Pegelständen gerechnet.

Wir sind mit der langjährigen Erfahrung des Baureferats gut auf Hochwasser-Ereignisse vorbereitet. Die Sperrungen nehmen wir vorsorglich vor, damit niemand in eine gefährliche Situation gerät. Ich appelliere an alle Münchnerinnen und Münchner, sich an die Absperrungen zu halten und die Gefahren, insbesondere durch die enorme Strömung der Isar bei Hochwasser, nicht zu unterschätzen.

Hochwasser an der Isar in München - Meldestufen hängen vom Pegelstand ab

Für den Fall eines Hochwassers an der Isar sieht der Alarmplan vor, dass bei Meldestufe 1 (die bei einem Pegel von 2,40 Meter am amtlichen Pegel München in der Nähe der Prinzregentenbrücke erreicht wird) unter anderem die Radwege im Isar-Hochwasserbett vorsorglich gesperrt werden müssen.

Bei Erreichen der Meldestufe 2 (ab einem Pegel von 3 Meter) werden in Abhängigkeit der weiteren zu erwartenden Entwicklung unter anderem zusätzlich der Flaucher- und der Marienklausensteg gesperrt.

Ab Meldestufe 3 (bei einem Pegel von 3,80 Meter und höher) werden unter anderem die Dammwege und der Schlichtweg gesperrt und eine Sperrung der Thalkirchner Brücke vorbereitet.

Ab der höchsten Meldestufe 4 (ab 5,20 Meter Pegel) müssen dann die Thalkirchner Brücke und der Steg unter der Maximiliansbrücke gesperrt werden.

