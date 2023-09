Hitlergruß auf der Wiesn gezeigt: Polizei ermittelt gegen Münchner ‒ Zwei Touristen in Untersuchungshaft

Von: Jonas Hönle

Ein Münchner und zwei Italiener zeigten auf der Wiesn den verbotenen Hitlergruß. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Ein Münchner und zwei Touristen zeigten auf der Wiesn in München den verbotenen Hitlergruß. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen, die Italiener müssen vor den Haftrichter.

München ‒ Die Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen staatschutzrelevanten Delikten auf der Wiesn. Zwei Touristen aus Italien und ein Münchner zeigten jeweils den verbotenen Hitlergruß.

Wiesn-Touristen zeigen Hitlergruß in München - Italiener in Untersuchungshaft

Die beiden Italiener (24) befanden sich am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr, am Rettungsweg West auf dem Oktoberfest und zeigten dort öffentlichkeitswirksam die Geste. Laut Polizei filmten sie die Aktion mit ihrem Handy und ließen sich von ihren Begleitern bejubeln.

Ordner hielten die beiden Männer bis zu Eintreffen der Beamten fest.

Die italienischen Touristen wurden angezeigt aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Da beide über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, ordnete die Staatsanwaltschaft München I die Überstellung in Untersuchungshaft an. Beide werden im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt, der über den Weiterbestand der Haft entscheidet.

Münchner zeigt Hitlergruß in Wiesn-Zelt - und schlägt 47-Jährigen ins Gesicht

Später am Abend, gegen 18 Uhr, saß ein 19-jähriger Münchner im Festzelt, am Nachbartisch befand sich ein 47-jähriger Münchner.

Plötzlich machte der 19-Jährige den sogenannten Hitlergruß und schlug dem Älteren mit der Faust ins Gesicht, berichtet die Polizei. Der Mann erlitt eine blutige Lippe.

Der 19-Jährige war zudem verbal aggressiv und wurde durch die vom Ordnungsdienst verständigten Polizeibeamten zur Wiesnwache gebracht, während der 47-Jährige eine ambulante ärztliche Versorgung vor Ort ablehnte.

Gegen den 19-Jährigen wurde eine Anzeige erstellt, aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und auch wegen Körperverletzung.

Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von der Polizeiinspektion 17 aus entlassen.

