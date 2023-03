Jane Birkin in Isarphilharmonie ‒ Konzert in München wegen Gesundheitsproblemen abgesagt

Von: Kristina Beck

Teilen

Jane Birkin, Schauspielerin und Sängerin aus Großbritannien, trat 2019 auf der Hauptbühne beim Paleo Festival in der Schweiz auf. © Martial Trezzini/dpa

Das Konzert der Sängerin Jane Birkin am 26. März in der Isarphilharmonie in München entfällt wegen gesundheitlicher Probleme. Was für bereits erworbene Tickets gilt

München / Thalkirchen ‒ Das Konzert der englisch-französischen Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin am 26. März in der Isarphilharmonie in München wird abgesagt. „Gesundheitliche Probleme zwingen die Künstlerin für die nächsten zwei Monate ihre gesamten geplanten Konzerte abzusagen“, teilt der Veranstalter am Donnerstag mit.

Aktuell ist kein Ersatztermin geplant.

+++ München will Roger-Waters-Konzert in der Olympiahalle verhindern ‒ Anwälte werfen kalkulierten Rechtsbruch vor +++

Konzert von Jane Birkin in der Isarphilharmonie in München entfällt ‒ Was jetzt mit den Tickets passiert

Für Karten, die direkt beim Veranstalter MünchenEvent erworben wurden, gilt: Der Eintrittspreis wird direkt auf das Konto zurückerstattet, sofern die Verbindung vorliegt. Die Eintrittskarten werden für ungültig erklärt, eine Rücksendung ist nicht nötig. Dies gilt nur für direkt bei MünchenEvent erworbene Konzertkarten.



Für Karten, die über München Ticket, CTS Eventim bzw. bei anderen Vorverkaufsstellen erworben wurden, gilt: Bereits gekaufte Eintrittskarten können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden.

Haindling sagt wegen Krankheit Konzerte ab ‒ Komplette Sommertour und Finale in München entfallen

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.