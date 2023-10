Wohl kein Boateng-Transfer ‒ Rückkehr zum FC Bayern München steht vor dem Aus

Von: Marco Litzlbauer

Jerome Boateng kehrt wohl nicht zum FC Bayern München zurück. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Jérôme Boateng wird wohl nicht zum FC Bayern München zurückkehren. Der Verteidiger hatte bereits mittrainiert, scheint aber keinen Vertrag zu bekommen.

München ‒ Die Rückkehr des langjährigen Nationalspielers Jérôme Boateng zum FC Bayern München steht wohl vor dem Aus. Nach dpa-Informationen vom Freitagvormittag geht die Tendenz in die Richtung, dass der 35-Jährige keinen neuen Vertrag bekommt.

Wohl keine Rückkehr von Boateng zum FC Bayern München

Eine endgültige Entscheidung soll aber dem Vernehmen nach noch nicht getroffen worden sein. Laut Bild ist diese bereits getroffen.

Demnach erhält der Weltmeister von 2014 keinen neuen Kontrakt beim deutschen Fußball-Serienmeister. Der Verteidiger hatte bereits von 2011 bis 2021 beim FC Bayern gespielt. Zuletzt war Boateng, der bei Olympique Lyon nach zwei Jahren keinen neuen Vertrag erhalten hatte, vereinslos. Deshalb könnte er auch außerhalb der Transferperiode verpflichtet werden.

Beeinflusst wird das Kalkül der Münchner von der gesundheitlichen Situation der drei Innenverteidiger. Matthijs de Ligt fehlt verletzt, nach der Länderspielpause soll der Niederländer wieder dabei sein können. Dayot Upamecano wurde vor dem Bundesliga-Heimspiel der Münchner am Sonntag gegen den SC Freiburg (17.30 Uhr/DAZN) von Schambeinproblemen gehandicapt.

Boateng hatte am Sonntag erstmals wieder beim FC Bayern mittrainiert. Auch an Folgetagen war der Abwehrspieler an der Säbener Straße im Einsatz.

Rückkehr zum FC Bayern? Boateng trainiert sogar schon in München

Erstmeldung: 1. Oktober

München - Wie der Fußball-Rekordmeister am Sonntag bekannt gab, nahm der Innenverteidiger einen Tag nach dem 2:2 bei RB Leipzig am Training der Münchner teil. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Rückkehr zum FC Bayern München: Boateng soll auch in kommenden Tagen mittrainieren

Am Morgen nach dem Bundesligaspiel gegen Leipzig richteten sich alle Augen gespannt auf das Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters an der Säbener Straße. Bei strahlendem Sonnenschein betrat dort am Sonntag ein alter Bekannter den Rasen - Jerome Boateng steht kurz vor der Rückkehr zum deutschen Rekordmeister und soll die erneut wacklige Defensive verstärken. Fix ist die Rückkehr aber wohl noch nicht.

Boateng, der die Münchner 2021 nach zehn Jahren im Klub verlassen hatte, ist derzeit vereinslos. In München könnte Boateng, der auch in den kommenden Tagen an der Säbener Straße mittrainieren soll, als Ersatz für das Abwehrzentrum fungieren. Die Münchner haben derzeit nur die drei gelernten Innenverteidiger Min-Jae Kim, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt im Kader. Zuletzt waren beim Pokalspiel in Münster alle drei ausgefallen, sodass unter anderem Leon Goretzka aushelfen musste.

Zwischen 2011 und 2021 hatte Boateng mit den Bayern unter anderem neunmal die Meisterschaft und zweimal die Champions League gewonnen. Nachdem sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde, wechselte der Weltmeister von 2014 zu Olympique Lyon. In der abgelaufenen Saison kam er beim französischen Klub allerdings nicht über eine Reservistenrolle hinaus.

Schlagzeilen machte Boateng zuletzt vor allem neben dem Platz. Das Bayerische Oberste Landesgericht hatte vor kurzem die Verurteilung Boatengs wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgehoben. Der 35-Jährige war im November vergangenen Jahres wegen Angriffen auf seine Ex-Freundin zu einer Geldstrafe von insgesamt 1,2 Millionen Euro verurteilt worden. Der Prozess wird nun ein weiteres Mal aufgerollt.

