Längere Öffnungszeiten in den Sozialbürgerhäusern und im Jobcenter in München

Von: Kristina Beck

Münchens Jobcenter und die Sozialbürgerhäuser haben erstmals seit der Pandemie länger geöffnet. © Peter Kneffel/dpa

Die Sozialbürgerhäuser und das Jobcenter der Stadt München haben ab 1. Januar 2023 wieder regulär geöffnet.

Die Sozialbürgerhäuser und das Jobcenter erweitern ab 1. Januar ihre Öffnungszeiten, teilt die Stadt München mit. Mit Beginn der Coronapandemie seien persönliche Vorsprachen ohne Termin nur von 8 bis 12 Uhr möglich gewesen.

Diese eingeschränkten Öffnungszeiten würden nun zum Jahresbeginn wieder ausgeweitet, „sodass im Jobcenter am Donnerstag und in den anderen Bereichen der Sozialbürgerhäuser von Montag bis Donnerstag Kunden ohne Termin auch wieder am Nachmittag vorbeikommen können“.

Sozialbürgerhäuser und Jobcenter in München: Neue Öffnungszeiten ab dem 1. Januar 2023

Sozialbürgerhäuser/Soziales ‒ Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr (Kassenzeiten: Informationen dazu gibt es auf der Internetseite des jeweiligen Sozialbürgerhauses.)

Jobcenter: Montag bis Mittwoch 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr sowie Freitag 8 bis 12 Uhr

