Jubiläum der Riemer Maibaumfreunde: Der „unstehlbare“ Baum

Über die Gründung der Riemer Maibaumfreunde hinaus kümmert sich Alexander Hasse gerne um die Tradition zum Start in den Mai. Wie auch hier beim Aufstellen 2018. © privat

Es ist der zehnte Maibaum, der in Riem turnusgemäß alle fünf Jahre aufgestellt wird — und das, obwohl es die Riemer Maibaumfreunde erst 20 Jahre gibt.

Riem – Alle fünf Jahre gibt es in Riem turnusgemäß einen neuen Maibaum. Nachdem 2018 der Neunte aufgestellt wurde, ist es nun an der Zeit für den Zehnten — und das, obwohl es für die Riemer Maibaumfreunde mit ihrer 20-jährigen Maibaumhistorie ja eigentlich erst der Vierte sein kann. Das ist kein Widerspruch, erklärt Vereinsvorstand Alexander Hasse.



Früher gab es in Riem vier Vereine, die sich gemeinsam um das Thema Maibaum gekümmert haben, erklärt der 61-Jährige. Neben der Feuerwehr, zu welcher er gehörte, beteiligten sich der Schützen- und der Turnverein sowie der damalige Stammtisch im Hotel Prinzregent. „Doch wie heißt es so schön: Über das Fell des Bären spricht man erst, wenn man ihn erlegt hat“, fasst Hasse zusammen. Die Beteiligten zerstritten sich und beschlossen das Projekt Maibaum zu beenden.



von 7 auf 125 Mitglieder gewachsen

„Also haben ich und sechs andere einen Verein gegründet, damit es mit der Tradition weitergeht“, erinnert sich der 61-Jährige. „Du musstest dafür nicht Schießen, Fußballspielen oder Feuerwehrlen können, sondern nur Interesse an dem Brauchtum haben“, so der Ansatz der Riemer Maibaumfreunde 1993.



Mittlerweile zählt der Verein 125 Mitglieder, teilt Hasse stolz mit. „Und von denen arbeiten auch 40, 50 Prozent aktiv mit, das ist eine super Quote und da sind wir als Vorstand stolz darauf“ lobt er die eigenen Reihen im Hinblick auf die oft eher eingeschlafene Arbeitsmoral als Folge der Corona-Pandemie.



Am 8. April kommt der neue Baum nach Riem

Eine weitere pandemiebedingte Sondersituation dieses Jahr: die Fülle an Maibäumen wegen Nachholterminen. Dementsprechend habe man sich etwa mit Dornach, Berg am Laim und Daglfing absprechen müssen. Darum stellen die Riemer Maibaumfreunde nun schon am 30. April auf, damit sich niemand in die Quere kommt. „Es wäre ja ein Schmarrn, wenn wir zeitgleich mit Aschheim aufstellen“, kommentiert Hasse.



Der im November gefällte, und von der Familie Lex gestiftete Rohling wird am Samstag, 8. April, nach Riem gebracht. Entlang der Riemer Straße, begleitet von der Feldkirchner Blaskapelle, wird er um 14 Uhr ins Gut Riem gebracht, wo er vom Verein gehobelt, geschliffen und bemalt wird. Die 20 Zunftzeichen, der Wetterhahn und die weiß-blaue Fahne komplettieren den Baum.



Baum ist unstehlbar

Angst, dass man sich bei der Fülle beim gegenseitigen Stehlen mit dem Baum in der Hand an der Kreuzung begegnet, haben die Riemer jedoch nicht: „Wir sind der Meinung, dass man unseren nicht stehlen kann“, gibt sich Hasse sicher. Schließlich liege der Baum auf dem Gut Riem im ummauerten Stadl quer – von der stattlichen Länge der Fichte von etwa 32 Metern ganz abgesehen. Mit den rund 2,5 Tonnen bräuchte es schon 50 Mann für eine solche Aktion, weiß der Experte und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Aber es gibt ja immer wieder Spezialisten, die schaffen Unmögliches.“



Während andere Vereine gleich mehrere Wochen lang zu großen Partys im Wachstüberl aufrufen, halten es die Riemer ruhiger. Zwei Wochen vor dem Aufstellen geht der Wachbetrieb los. „Es gibt Extremisten, die sechs Wochen im riesen Stadl Halligalli machen und sich schon professionell um Bands, Bühne und Gastronomie kümmern, das können wir nicht“, so Hasse.



Aufstellung am 30. April

Schließlich sei die Riemer Wachhütte eigentlich eine Maschinenhalle. „Und so schaut sie auch aus, wenn wir sie kriegen“, sagt Hasse und lacht. Der Verein rüstet den Stadl vor der Wachzeit provisorisch auf seine Anforderungen um.



Die Aufstellung des neuen Maibaums beginnt am Sonntag, 30. April, um 10 Uhr. So habe man am 1. Mai noch genug Zeit, um den Stadl am Tag darauf besenrein zu hinterlassen. Begleitet wird die Aufstellung vom Truderinger Musikverein und den Original Truderinger Böllerschützen. Im Anschluss geht es wieder ins nahegelegene Gut Riem zum Stadlfest. Denn ganz ohne Party geht es auch bei den Riemern nicht: So hat der Verein extra für den „Tanz in den Mai“ einen landwirtschaftlichen Anhänger für die „089“-Band zur Bühne aufgerüstet. Das Städtische Gut Riem (Isarlandstraße 1), ist öffentlich gut zu erreichen. Autos können südlich der Riemer Straße parken. Die Zufahrt ist nur mit dem Fahrrad möglich. Der Erlös kommt dem Verein zu Gute. Denn ohne die Maibaumfreunde gäbe es schließlich seit 20 Jahren keinen Maibaum mehr.