Jugendliche treten in Moosach gegen Außenspiegel

Von: Andreas Schwarzbauer

Mehrere Streifen konnten in Moosach zwei Jugendliche, die gegen Autospiegel traten, festnehmen. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Passant ruft wegen Vandalismus von zwei 16-Jährigen an der Dürr- und Riesstraße die Polizei. Beamte nehmen zwei Jugendliche fest

Moosach - Die Polizei hat zwei 16-Jährige erwischt, die an der Dürr- und Riesstraße in Moosach gegen Außenspiegel von parkenden Autos getreten haben. Ein Passant rief in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 4.45 Uhr die Polizei und berichtete, dass zwei Jugendliche auf Fahrrädern Autos beschädigen würden.

Die Einsatzzentrale der Polizei schickte umgehend mehrere Streifen, die die beiden Täter unweit des Tatorts festnehmen konnten. Die Polizei bemerkte vor Ort einen beschädigten Außenspiegel. Ob an weiteren Fahrzeugen ein Schaden entstanden ist, müssen die jeweiligen Eigentümer prüfen. Der bislang bekannte Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Tatverdächtigen wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die jeweiligen Erziehungsberechtigten sind über diesen Vorfall in Kenntnis gesetzt worden. Einer der 16-Jährigen ist von seinen Eltern abgeholt worden. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 25 (Sachbeschädigung) der Münchner Kriminalpolizei.

