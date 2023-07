Jugendlicher am Hauptbahnhof München bestohlen ‒ Verdächtiger bereits wegen anderem Fall in Haft

Von: Jonas Hönle

Ein Mann hat einen 17-jährigen Münchner am Hauptbahnhof bestohlen. Die Polizei ermittelt einen Verdächtigen, der sich bereits in Haft befindet. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Polizei ermittelte nach einem Diebstahl an einem Geldautomaten am Münchner Hauptbahnhof einen Verdächtigen. Der Mann befindet sich bereits in Haft.

München / Isarvorstadt ‒ Die Polizei hat einen Verdächtigen ermittelt, der einem Jugendlichen am Münchner Hauptbahnhof Geld gestohlen hatte. Der Mann sitzt bereits wegen eines anderen Falles in Haft.

Nach Diebstahl am Hauptbahnhof München - Verdächtiger bereits wegen anderem Fall in Haft

Der 17-jährige Münchner hielt sich laut Polizei am Montag, den 26. Juni, am Hauptbahnhof auf und wurde von einem Mann in ein Gespräch verwickelt. Der Jugendlich war gerade im Begriff Geld an einem Geldautomaten abzuheben.

Dabei nahm der Verdächtige die Scheine aus dem Ausgabefach und flüchtete anschließend.

Die Polizei konnte bei ihren Ermittlungen durch Hinweise in dem Fall einen 42-jährigen Münchner als Verdächtigen ausmachen. Gegen den Mann, der bereits wegen einer anderen Sache verhaftet wurde, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

