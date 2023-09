Jux oder Diebstahl? Entwendetes Lastenrad in München wieder aufgetaucht ‒ Polizei fahndet nach Verdächtigen

Von: Jonas Hönle

Die Polizei ermittelt nach einem möglichen Diebstahl eines Lastenrads vor einer Bäckerei in München. © Bundespolizei

Vor einer Bäckerei in München wurde ein Lastenrad entwendet. Die Polizei ermittelt, ob es sich um einen Jux oder Diebstahl handelt und fahndet nach einem Verdächtigen.

Update: 26. September

Jux oder Diebstahl? Lastenrad in München wieder aufgetaucht - Polizei ermittelt

München ‒ War es ein Jux oder doch Diebstahl? Die Bundespolizei in München ermittelt, nachdem ein Lastenrad vor einer Bäckerei am Hauptbahnhof entwendet wurde.

Das Rad ist laut Bundespolizei mittlerweile wieder aufgetaucht. Beamte fanden das Fahrzeug am Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, an der Türkenstraße.

Jux oder Diebstahl? Lastenrad vor Bäckerei in München entwendet

Erstmeldung: 25. September

Einem Mitarbeiter des Betriebs an der Arnulfstraße wurde das Fehlen des Fahrzeugs am Sonntag, gegen 22.15 Uhr, gemeldet. Laut Polizei befand sich das Lastenrad in einem „nicht betriebsbereiten Zustand“, da die Akkus beim Abstellen herausgenommen wurden.

Polizei fahndet nach Verdächtigen

Auf Video-Aufnahmen sei zu sehen, wie ein etwa 20-jähriger Mann das Rad entwendet. Der Verdächtige trug dabei eine blaue Weste, schwarze Hose und Basecap sowie einen auffälligen Rucksack mit einer Wasserflasche. Die Polizei fahndet intern mit Fotos nach dem Mann.

Polizei sucht Zeugen Wer Hinweise zur gesuchten Person oder dem weißen Lastenrad geben, kann wird gebeten, sich bei der Münchner Bundespolizei unter 089 /515550-1111 zu melden.

