München will Obdachlosen-Lager am Stachus und Hauptbahnhof räumen ‒ „So kann es nicht weitergehen“

Die Stadt München will Obdachlosen-Lager am Stachus und Hauptbahnhof räumen. (Archivbild) © Oliver Bodmer

München will die Räumung der Plätze vor dem ehemaligen Kaufhof und Karstadt. Obdachlose übernachten dort und lehnen Hilfe und Angebote der Stadt ab.

München ‒ Vor dem ehemaligen Kaufhof am Stachus und dem ehemaligen Karstadt am Münchner Hauptbahnhof haben obdachlose Menschen seit einiger Zeit ihre Lager aufgeschlagen. Die Stadt München will die Plätze nun räumen lassen.

Lager von Obdachlosen in München - Stadt will Räumung der Plätze am Stachus und Hauptbahnhof

Die Gruppe an der Sonnen und Bayerstraße sei bei der städtischen Streetwork für obdachlose Zuwanderer bekannt und werde immer wieder über die bestehenden Angebote (Übernachtungsschutz und Beratungsangebote) informiert, heißt es in einer Mitteilung am Montag. Aktuell sollen sich dort 12 Personen aufhalten.

Laut Stadt handelt es sich bei ihnen größtenteils um obdachlose Bettler, die alle Angebote kennen, diese aber ablehnen und nur im Einzelfall gelegentlich den Übernachtungsschutz nutzen.

Bereits am Freitag wurde eine Anordnung zur Räumung unterzeichnet.

„Wir versuchen die Situation menschenwürdig zu regeln, denn diese Menschen kommen aus größter Not zu uns. Das heißt aber nicht, dass sie unsere Hilfsangebote einfach ignorieren und ihr Lager irgendwo aufschlagen können. (...) So kann es jedenfalls nicht weitergehen,“ sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Bereits im Oktober fand einer Räumung der Schlafstätte am Stachus statt. Die Personen hatten sich danach jedoch wieder vor dem ehemaligen Kaufhof niedergelassen.

Derzeit werde deswegen an einer dauerhaften Lösung gearbeitet. Die Situation soll sich zudem verbessern, wenn die Zwischennutzung des Galeria-Gebäudes richtig anläuft und der Standort als Schlafplatz nicht mehr attraktiv ist.

Plätze vor dem ehemaligen Kaufhof und Karstadt sollen geräumt werden

Am ehemaligen Karstadt an der Schützenstraße übernachten laut Stadt derzeit wenige Personen. Auch sie würden von der städtischen Streetwork für obdachlose Zuwanderer über die bestehenden Angebote informiert.

Hier sind die Rahmenbedingungen für die Stadt schwierig, da es sich ausschließlich um Privatgrund handelt. Es werde Kontakt mit dem Eigentümer aufgenommen und ebenfalls eine zeitnahe Räumung der Fläche veranlasst.

