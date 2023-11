Keller-Brand löst Feuerwehr-Einsatz in München aus ‒ Ehepaar im Whirlpool von Rauchmelder aufgeschreckt

Ein Rauchmelder löste wegen einem Keller-Brand in München aus und schreckte ein Ehepaar im Whirlpool auf. (Symbolbild) © Peter Steffen/dpa

Der Abend im Whirlpool wurde durch den Rauchmelder unterbrochen. Ein Ehepaar in München alarmierte die Feuerwehr wegen einem Brand in ihrem Keller.

München / Fasangarten ‒ Bei einem Brand im Technikraum eines Hauses in München entstand ein Sachschaden in Höhe von 85.000 Euro. Die Bewohner bemerkten das Piepsen des Rauchmelders am Sonntagabend, als sie gerade im Garten im Whirlpool badeten.

Keller-Brand in München löst Rauchmelder aus: Ehepaar im Whirlpool aufgeschreckt ‒ hoher Sachschaden

Nach dem Alarm und einer kurzen Suche bemerkte das Ehepaar Rauch aus dem Keller und alarmierten daraufhin den Notruf 112.

Als die Feuerwehr kurz darauf an der Bad-Berneck-Straße eintraf, wurden sie von dem Paar empfangen und in die Situation eingewiesen.

Ein Trupp ging daraufhin zum Löschangriff in den Keller und konnte kurze Zeit später „Feuer aus“ melden. Zusätzlich schlossen die Einsatzkräfte den Gaszufluss zum Keller und entrauchten mehrere Zimmer mit Lüftern.

Das Ehepaar wurde laut Feuerwehr nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt.

Wegen einem Brand in der Isarvorstadt rückte die Feuerwehr München zum Einsatz aus. Feuer und Rauch in der Wohnung verursachten einen hohen Sachschaden.

