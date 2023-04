Keller-Brand und Treppenhaus voller Rauch ‒ Münchner Feuerwehr rückt zum Einsatz ins Hasenbergl aus

Von: Jonas Hönle

Die Feuerwehr München löschte einen Keller-Brand im Hasenbergl. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Ein Bewohner bemerkte das Feuer in seinem Keller-Abteil und versuchte noch es selbst zu löschen. Als der Versuch scheiterte, rief er die Feuerwehr.

München / Hasenbergl ‒ Die Münchner Feuerwehr rückte am Sonntagabend zu einem Keller-Brand ins Hasenbergl aus. Das Treppenhaus des betroffenen Gebäudes stand voller Rauch. Bei dem Einsatz öffneten die Einsatzkräfte mehrere Abteile und Wohnungen, um diese zu kontrollieren und zu lüften.

Feuerwehr-Einsatz in München - Keller-Brand im Hasenbergl und Treppenhaus voller Rauch

Ein Bewohner des Hauses an der Rainfarnstraße bemerkte Feuer in seinem Keller-Abteil und versucht laut Feuerwehr dieses selbst zu löschen. Das sich der Rauch schnell ausbreitete, brachte er sich in Sicherheit und alarmierte den Notruf 112.

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, wies der Mann sie ein und erklärte ihnen den Weg zum Brand. Anschließend untersuchte ihn die Besatzung eines Rettungswagens auf eine mögliche Rauchgasvergiftung. Dieser Anfangsverdacht bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Die Feuerwehr löschte das in Flammen stehende Abteil im Keller und entrauchte das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

