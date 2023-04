Aus für Atomkraft in Bayern ‒ Kernkraftwerk Isar 2 ist endgültig vom Netz

Das Kernkraftwerk Isar 2 ist vom Netz. © Peter Kneffel/dpa

Das letzte Atomkraftwerk in Bayern ist Geschichte. Isar 2 ging endgültig vom Netz und produziert nun auch keinen Atom-Strom mehr für die SWM in München.

München ‒ Nach 34 Jahren ist das letzte noch laufende Kernkraftwerk in Bayern vom Netz gegangen. Um 23.52 Uhr am Samstag wurde im Atomkraftwerk Isar 2 in Essenbach im niederbayerischen Landkreis Landshut die Verbindung zum Netz getrennt, wie eine Sprecherin des Betreibers PreussenElektra der Deutschen Presse-Agentur sagte. Nach der Netztrennung sei der Reaktor abgeschaltet worden.

Kernkraftwerk Isar 2 nach 34 Jahren vom Netz - Aus für Atomkraft in Bayern

Bereits Ende 2022 hätte der Betrieb des Meilers Isar 2 eingestellt werden sollen. Aufgrund Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und die dadurch ausgelöste Energiekrise blieb die Anlage jedoch im Streckbetrieb, um Süddeutschland mit Strom zu versorgen, teilen die Stadtwerke München (SWM) mit.

Das Kernkraftwerk Isar 2 ging 1988 ans Netz, bereits 1977 hatte sich der Stadtrat München für eine Beteiligung von 25 Prozent entschieden.

Im Besonderen möchte ich mich bei den Mitarbeitenden im KKI 2 für Ihre stets sehr verantwortungsbewusste und hoch professionelle Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten bedanken. Sie haben für einen verlässlichen Betrieb der Anlage gesorgt und stets die höchsten Sicherheitsstandards eingehalten.

Für PreussenElektra steht der Rückbau des Meilers an. Die Genehmigung dafür hat das Unternehmen bei der Aufsichtsbehörde, dem bayerischen Umweltministerium, beantragt. Sie soll im Laufe des Jahres erteilt werden, so PreussenElektra-Vorsitzender Guido Knott laut dpa. Dann könne mit der Demontage begonnen werden, die etwa 15 Jahre in Anspruch nehmen kann.

Der Block Isar 1 wurde bereits 2011 abgeschaltet und befindet sich seit 2017 im Rückbau. Insgesamt rechnet das Unternehmen mit Rückbaukosten in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro.

Kritik und Zuspruch - Die Stimmen zur Abschaltung des Atomkraftwerks Isar 2

CSU, Freie Wähler und FDP in Bayern kritisierten den Atomausstieg zum jetzigen Zeitpunkt. Ministerpräsident Markus Söder hatte sich bei einem Besuch im AKW Isar 2 am Donnerstag für eine erneute Verlängerung der Laufzeit ausgesprochen, und zwar bis Ende dieses Jahrzehnts.

Auf Zustimmung stößt das Ende der Atomkraft unter anderem bei Grünen und Umweltschutzverbänden. Sie sind überzeugt, dass die Energieversorgung künftig mit erneuerbaren Energien gelingen wird.

Etwa 1000 Kernkraft-Gegner feierten die Abschaltung des Atomkraftwerks Isar 2 am Samstagmittag in München mit einem Atomausstiegsfest. BN-Vorsitzender Richard Mergner sprach dabei von einem historischen Tag und einem riesigen Erfolg der Anti-Atom-Bewegung.

