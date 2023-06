Doch kein Kiesabbau im Forst Kasten bei München ‒ Pachtvertrag für Stiftungswald wurde beendet

Von: Jonas Hönle

Doch kein Kiesabbau in Forst Kasten bei München. Der Pachtvertrag für den Stiftungswald wurde einvernehmlich beendet. (Archivfoto) © Romy Ebert-Adeikis

Im Forst Kasten bei München wird doch kein Kies abgebaut. Der Pachtvertrag zwischen der Heiliggeistspital-Stiftung und dem Kiesbauunternehmen wurde beendet.

München / Neuried ‒ Im Forst Kasten bei München wird jetzt doch kein Kies mehr abgebaut. Die Heiliggeistspital-Stiftung und das Kiesbauunternehmen haben den Pachtvertrag zum Kiesabbau im Stiftungswald einvernehmlich aufgehoben.

Kein Kiesabbau im Forst Kasten bei München ‒ Pachtvertrag für Stiftungswald wurde einvernehmlich beendet

„Nun ist doch gelungen, was zwischendurch unmöglich schien: In Forst Kasten wird kein Kies abgebaut. In gegenseitigem Einvernehmen konnte jetzt der Pachtvertrag zwischen Stiftung und Kiesbauunternehmen aufgehoben werden,“ sagt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwoch.

Gleichzeitig haben man den Stiftungszweck für das Heiliggeistspital auch ohne Kiesabbau sichern können. Dies sei eine gute Nachricht für den Erhalt des Forsts, nicht nur zur Naherholung, sondern auch für den Umweltschutz.

Heiliggeistspital-Stiftung München und das Kiesabbauunternehmen beenden Pachtvertrag für Forst Kasten

Am 11. Juni 2021 hatten die Heiliggeistspital-Stiftung München und das Kiesabbauunternehmen den Pachtvertrag über eine Fläche von zirka 9,5 Hektar im Forst Kasten zum Zweck der Kiesgewinnung abgeschlossen.

Zuvor hatte das Sozialreferat auf Anweisung von OB Reiter noch geprüft, ob die Stiftung von dem Vergabeverfahren noch aussetzen könne. Dies geschah aufgrund geänderter ökologischen Prioritätensetzung. Aufgrund rechtlicher Bedingungen war dies allerdings nicht mehr möglich.

Als Protest gegen einen Kiesabbau hatten etwa 20 Umweltschützer den Wald besetzt. Darunter Mitglieder von Fridays for Future oder „Wald-Neuried-Erhalten“.

Nun haben beide Parteien den Pachtvertrag einvernehmlich zum 25. Mai beendet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt München.

Gründe dafür seine geänderte Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass die öffentlich-rechtliche Genehmigungsfähigkeit des Kiesabbauprojekts in Frage steht. Eine Fortführung des Vertrages sei nun für beide Parteien nicht mehr sinnvoll.

