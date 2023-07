OB Reiter auf Stadtviertel-Tour: Was sich Kinder und Jugendliche in München wünschen ‒ was umgesetzt wird

Oberbürgermeister Dieter Reiter auf großer Stadtvierteltour im Gespräch mit jungen Münchnerinnen und Münchnern. (Archivfoto) © Matthias Balk/dpa

Bei der Stadtviertel-Tour von Münchens OB Reiter ging es den Kindern und Jugendlichen u.a. um Fußball-Tore, Parkverbot und eine Photovoltaik-Anlage...

München ‒ Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte Kinder und Jugendliche in München aufgerufen, Ideen und Vorschläge für ihre Stadt einzubringen.

Bei einer Stadtviertel-Tour traf sich der OB gemeinsam mit Fachleuten aus der Verwaltung bei acht Ortsterminen mit jungen Münchnern, um diese anzuhören und Lösungen zu finden.

Was sich Kinder und Jugendliche in München wünschen - OB Reiter auf Stadtviertel-Tour

Bei der Tour am Donnerstag kamen fast ausschließlich Kinder und Jugendliche zu Wort – neben deren Lehrern, Erziehern und Eltern. Dabei ging es um eine Vielzahl an Themen - von Vorschlägen für neue Spielgeräte im Park um die Ecke bis hin zur Photovoltaik-Anlage auf dem Schuldach.

„Kinder und Jugendliche möglichst früh zu beteiligen, ihre Ideen anzuhören und im persönlichen Gespräch zu klären was möglich, aber auch was nicht möglich ist oder wie ein Kompromiss aussehen könnte, ist elementar wichtig für unsere Demokratie, „ sagt OB Reiter. „So machen Kinder und Jugendliche früh die Erfahrung, dass sich ihr Engagement lohnt, dass sie selbst etwas ganz Konkretes bewirken können.“

Über 600 Rückmeldungen hatte er nach seinem Aufruf an die Kinder und Jugendlichen in München erhalten. Weitere Stadtviertel-Touren würden folgen, versprach Münchens Oberbürgermeister.

Sanierung, Trampolin und mobile Fußball-Tore am Spielplatz

Die Schüler der Klasse 4c der Grundschule an der Droste-Hülshoff-Straße hatten gleich ein ganzes Bündel an Ideen für den Spielplatz Käthe-Bauer-Weg in Laim mitgebracht. Eines der Schachfelder soll saniert werden und Schachfiguren in einer abschließbaren Truhe zur Verfügung stehen. In der Nische daneben soll ein Bodentrampolin eingebaut werden. Feste Fußballtore seien zwar aus Gründen des Anwohnerschutzes nicht möglich, aber dafür soll es mobile Tore geben, die auch in einer Truhe vor Ort bereitstehen sollen.

Klima-Schutz an Schule - Photovoltaik-Anlage und LED-Leuchten

Die Vorschläge der Mittelschule an der Schrobenhausener Straße in Laim drehten sich rund um das Thema Klimaschutz: Ausbau der Photovoltaik auf dem Schuldach, Austausch defekter Leuchten gegen LED-Leuchten und den Einsatz von wieder verwendbaren Trinkflaschen, um Plastikmüll zu vermeiden.

Reiter habe zusagen können, dass zumindest ein Teil des Daches, der statisch geeignet ist, mit Photovoltaik ausgerüstet werden wird. LED-Lampen sollen sukzessive eingesetzt werden – das steht schon im Sanierungsplan des Baureferats. Für Trinkflaschen müssten die Schüler jedoch selbst sorgen und sich wieder verwertbare Flaschen zulegen.

Zebrastreifen oder Bedarfsampel an der Kita

Damit ihr Bruder sicher über die Straße kommt, hatte sich die Grundschülerin Franziska mit der Bitte an den OB gewandt, vor der Kita an der Untermenzinger- / Käthe Kruse-Straße in Moosach einen Zebrastreifen einzurichten. Deshalb hatte Oberbürgermeister Reiter auch Fachleute aus dem Mobilitätsreferat zum Termin gebeten. Es soll dort eine sichere Übergangsmöglichkeit geschaffen werden, ob mit Zebrastreifen oder einer Bedarfsampel müsse noch geprüft werden.

Kommen Jugendeinrichtungen mit der Bebauung des Diamalt- und Kirschgeländes?

Beim Treffen mit den Klassensprechern der Mittelschule an der Franz-Nißl-Straße in Allach-Untermenzing wurden dem OB verschiedene Themen vorgetragen, am drängendsten aber war die Frage, ob mit der Bebauung des Diamalt- und Kirschgeländes auch weitere Jugendeinrichtungen geplant sind. Im näheren Umgriff gebe es zwar schon eine Einrichtung, die sei aber langfristig nicht ausreichend. Eine zweite sei fußläufig nicht gut erreichbar. Der OB hat den Wunsch aufgenommen und zur Prüfung an das Sozialreferat weitergegeben.

Parkverbot und Abstellflächen für Fahrräder an der Borschtallee

Viele Schüler des städtischen Willi-Graf-Gymnasium in Schwabing-West hatten sich mit der Bitte an den Oberbürgermeister gewandt, sich die Verkehrssituation an der Borschtallee persönlich anzusehen. Die Fahrbahn dort sei so schmal, dass es für die mit dem Rad zur Schule kommenden Schülern regelmäßig gefährlich wird, wenn ein Fahrzeug entgegenkommt.

Deshalb der Vorschlag, ein Parkverbot entlang der gesamten Straße auszusprechen. Die Parkplätze würden allem Anschein nach nicht von Anwohnern genutzt, sondern vor allem von Fahrzeughaltern, die nicht aus München kommen.

Oberbürgermeister Reiter werde sich nun für ein entsprechendes Parkverbot einsetzen, ebenso für weitere Abstellflächen für Fahrräder an der Schule. Außerdem soll die Kennzeichnung Fahrradstraße deutlicher gestaltet werden.

Schatten für Kita-Garten

Auf Wunsch der Kinder, der Erzieher und Eltern soll der Garten der Kindertagesstätte an der Bazeillesstraße in Au-Haidhausen umgestaltet werden und mehr Schatten bieten. Einrichtungsleitung und Elternbeirat sollen nun gemeinsam mit dem Baureferat Ideen erarbeiten, wie der Garten grüner und schattiger werden kann.

Öffentliche Toilette im Tassilopark

Die Grünanlage Tassiloplatz in Au-Haidhausen ist ein wunderbarer Park mit alten Bäumen und vielen Spielmöglichkeiten, aber leider ohne öffentliche Toilette. Es gibt in der Nähe sechs Kitas, die alle den Spielplatz nutzen und alle müssen zurück in die Kita, wenn ein Kind mal auf die Toilette muss. Oberbürgermeister Reiter habe deshalb gleich vor Ort das Baureferat gebeten, hier eine Toilette zu errichten.

Fußball-Tore und Schatten für Spielplatz

Kinder in Aubing hatten dem OB geschrieben, dass sie sich Tore für ihren Bolzplatz an der Clara-Schumann-Straße wünschen. Das habe der OB nach der Ortsbesichtigung mit dem Baureferat auch gleich zusagen könne.

Die mobilen Tore sollen in einer Truhe in unmittelbarer Nähe zur Verfügung gestellt werden. Und über den neuen schönen Spielplatz daneben, dessen Bäume leider noch zu klein sind, um für ausreichend Schatten zu sorgen, soll nach Möglichkeit ein Segel gespannt werden, für das die Anwohner selbst Sorge tragen wollen.

