Kinder stürzen in München aus Fenster ‒ Beide Eltern während Unfall nicht zu Hause

Zwei Kinder in München mussten nach einem Sturz aus dem Fenster in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

In München sind zwei Jungen aus dem Fenster im dritten Stock gestürzt und mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus. Mutter und Vater waren nicht zu Hause.

München / Berg am Laim ‒ Zwei Kinder sind in München aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses aus dem Fenster gestürzt. Die Eltern waren zum Zeitpunkt des Unfalls nicht zu Hause, da sich der Vater auf dem Weg zur Mutter im Krankenhaus befand.

Zwei Kinder nach Fenster-Sturz in München im Krankenhaus

Eine Anwohnerin meldete dem Notruf 110 am Montagabend, dass sie zwei hilflose Kinder vor dem Haus auf dem Rasen liegen sehe, berichtet die Polizei.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr fest, dass die beiden Jungen im Alter von fünf und sieben Jahren aus einem offenen Fenster gestürzt sind. Der Grund für den Unfall ist jedoch noch unklar.

Die Brüder waren noch ansprechbar und wurden zur eingehenden medizinischen Untersuchung und zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 5-jährige Junge musste notoperiert werden und befindet sich derzeit in intensivmedizinischer Behandlung. Der 7-Jährige erlitt eine Arm- und vermutlich eine Beckenfraktur.

Die Polizei verständigte anschließend die Eltern der Kinder. Die Mutter befand sich zum Tatzeitpunkt stationär in einer Klinik. Der Vater war auf dem Weg zu seiner Frau und damit ebenfalls nicht in der Wohnung anwesend.

Das Münchner Kommissariat für häusliche Unfälle hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Sturzes übernommen.

Polizei München sucht Zeugen

Wer hat am Montag, gegen 21 Uhr, im Bereich der Hans-Jakob-Straße, St.-Veit-Straße und Seebrucker Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.