Konzept mit Modellcharakter

Der Kinderarzt Dr. Mathias Wendeborn in den Praxisräumen an der Werner-Eckert-Straße. © Michael Nagy/Presseamt München

Ein Gemeinschaftsprojekt sichert in der Messestadt künftig eine bessere wohnortnahe Kinderversorgung. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat die neue Kinderarztpraxis in der Messestadt nun offiziell eingeweiht. In einem Stadtteil, in dem es bisher keine Kinderarztpraxis gab.

Messestadt – Die lang ersehnte Kinderarztpraxis in der Münchner Messestadt wurde von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) offiziell eröffnet. Die Praxis wurde von der Stiftung Lichtblick Kinder- und Jugendhilfe vor sechs Jahren initiiert und durch die München Klinik (MüK), die Startstark gGmbH,



Dr. Matthias Wendeborn und private Spender realisiert. Ausschlaggebend für den Erfolg war zuletzt das Engagement der Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD).



Die Münchner Messestadt ist mit rund 4600 Kindern und Jugendlichen der kinderreichste Stadtteil, doch es gab dort bislang keinen Kinderarzt. Die chronische medizinische Unterversorgung wird nun durch die neue kinder- und jugendmedizinische Praxis Messestadt an der Werner-Eckert-Straße 10 behoben. Seit einigen Monaten empfängt Kinderarzt Dr. Mathias Wendeborn dort Patienten.

Oberbürgermeister Dieter Reiter freute sich gemeinsam mit den anwesenden Akteuren und Unterstützern über dieses wichtige Signal für die Familien im Münchner Osten. „Wir haben hier in München eine herausragende Gesundheitsversorgung – aber sie ist aufgrund Bedarfsplanung des Bundes ungleich verteilt. Ich freue mich sehr, dass es uns mit der München Klinik als starke Partnerin und gemeinsam mit allen Unterstützern gelungen ist, die langersehnte Kinderarztpraxis für die Menschen in der Messestadt zu realisieren. Das Konzept hat Modellcharakter auch für andere Stadtteile.“



Dr. Tim Guderjahn, Geschäftsführer der München Klinik, ergänzt: „Die Kinderarztpraxis zeigt beispielhaft, wie eine optimale Vernetzung von ambulanten und stationären Versorgungsangeboten in Zukunft aussehen kann. Als München Klinik übernehmen wir hier zusätzliche Verantwortung in der Daseinsvorsorge auch im ambulanten Bereich – das passt gut zu unserem Versorgungsauftrag für die Stadt.“



Viktoria von Wulffen, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Lichtblick Kinder- & Jugendhilfe, freut sich vor allem auch über das neue Angebot vor Ort, da viele Kinder im Stadtteil nicht zu Vorsorgeuntersuchungen gegangen seien, da es in ihrer Nähe keine gut zu erreichende Praxis gegeben hätte. „Wir sind sehr glücklich, dass auf Initiative der Stiftung Lichtblick Kinder- und Jugendhilfe durch unsere starken Partner die medizinische Versorgung für diese Kinder nun gesichert ist. Die Stiftung Lichtblick Kinder- und Jugendhilfe ist sehr stolz darauf, den erfahrenen und beliebten Kinderarzt Dr. Wendeborn für die Leitung der Praxis gewonnen zu haben. Wir danken allen Spendern für die finanzielle Starthilfe, ohne die wir heute nicht eröffnen könnten. Das ist Hilfe, die hier jeder Familie zugutekommt.“



Die Notwendigkeit einer schnell zu erreichenden Kinderarztpraxis bestätigt auch Norbert Blesch, Geschäftsführer von Startstark: „Nach der Bedarfsplanung soll eine Kinderarztpraxis in 30 Autominuten erreichbar sein. Wir sind nah an den Familien in der Messestadt und wissen, dass das nicht den realen Bedürfnissen entspricht. Wir freuen uns sehr, dass es mit unseren Partnern mit langjähriger Arbeit und viel Kreativität gelungen ist, die Gesundheitsversorgung für unser Viertel maßgeblich voranzubringen.“



Die Planung von Haus- und Kinderarztpraxen in Großstädten wie München unterliegt einer bundesweit festgelegten Zielzahl – da die Bedarfsplanung nach den Richtlinien des „Gemeinsamen Bundesausschusses“ (GBA) jedoch nicht nach Stadtbezirken, sondern nach großräumigeren Planungsbereichen vorgenommen wird, können Ungleichheiten in der Versorgung einzelner Stadtteile entstehen. Eine Stadt wie München kann nach der Rechnung als überversorgt gelten, selbst wenn einzelne Stadtteile unterversorgt sind. Um die erste und bislang einzige Kinderarztpraxis in der Messestadt eröffnen zu können, und dabei keine Auswirkungen auf weitere Ärztezulassungen in anderen Stadtteilen zu riskieren, wurde mit einem komplexen aber gängigen Sonderkonstrukt Abhilfe geschaffen: Die „kinder- und jugendmedizinische Praxis Messestadt“, wie die Praxis offiziell heißt, wird von der München Klinik als Filiale des zur München Klinik gehörenden MediCenters betrieben, das bereits an den Standorten Bogenhausen und Harlaching ambulante Leistungen im Bereich der Erwachsenenmedizin sowie am Standort Neuperlach ambulante Labordiagnostik anbietet. Der in München praktizierende Kinderarzt Dr. Mathias Wendeborn hat hierfür seinen Sitz an das MediCenter gegeben, in dem er als angestellter Arzt die Praxis in der Messestadt aufgebaut hat. Das Modell nennt sich „Verzicht zugunsten einer Anstellung“ und bedeutet, dass der Arzt auf seinen Sitz und seine Selbstständigkeit zugunsten einer Anstellung im MediCenter der MüK verzichtet. Die kinder- und jugendmedizinische Praxis Messestadt ist eine pädiatrische Filiale der MüK-Tochter MediCenter, finanziert und betrieben wird sie von der München Klinik.



Weil die „kinder- und jugendmedizinische Praxis Messestadt“ mit Personal- und Mietkosten wirtschaftlich kein Selbstläufer ist, hat die Stiftung Lichtblick Kinder- und Jugendhilfe einen maßgeblichen Anteil der Anschubfinanzierung geleistet. Das Geld stammt aus Spenden von Unternehmen und Privatpersonen, um den Praxisbetrieb in den ersten Jahren finanziell zu unterstützen. Aufgrund der großen Nachfrage geht die MüK davon aus, dass sich die Praxis nach dieser Anlaufphase selbst tragen wird. Durch die großzügige Unterstützung unter anderem des SZ-Adventskalenders, der BMW Niederlassung München und weiterer Spender war es möglich, die Praxisräume an der Werner-Eckert-Straße 10 auszubauen, auszustatten und so dem MediCenter fertige Praxisräume zu überlassen. Nachdem die Vertreter von Startstark, München Klinik und Stiftung Lichtblick Kinder- und Jugendhilfe zuletzt im Dezember 2022 gemeinsam mit Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek zur Vetragsunterzeichnung in Riem zusammengekommen waren, freuten sie sich nun bei der feierlichen Einweihung über den gemeinsamen Erfolg.