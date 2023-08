Mehr Kioske an Stadtviertel-Plätzen in München ‒ Stadt soll Richtlinien für mehr Lebensgefühl im Freien ändern

Von: Jonas Hönle

Kioske an Stadtviertel-Plätzen in München sollen mehr Lebensgefühl im Freien bringen. (Archivbild) © Archivfoto: MPZL

Mit Speisen, Getränken und Sitzmöglichkeiten sollen Kioske triste Plätze in München aufwerten, damit die Menschen mehr Zeit im Freien verbringen können.

München ‒ Das Leben in München findet immer mehr im Freien statt - egal ob an der Isar, in Parks, Schanigärten oder Sommerstraßen im öffentlichen Raum.

Um dieses Lebensgefühl weiter auszubauen, sollen nun auch Kioske mit kleinen Speisen, Getränken und Sitzgelegenheiten an Stadtviertel-Plätzen entstehen. Das fordert die Fraktion Die Grünen/Rosa Liste im Münchner Rathaus und will dafür die Sondernutzungsrichtlinien der Stadt entsprechend ändern.

Mehr Kioske in München an Stadtviertel-Plätzen gefordert - für Lebensgefühl im Freien

Kioske könnten dazu beitragen, triste Orte in den Stadtvierteln aufzuwerten. Dabei sollen die Plätze nicht komplett von dem gastronomischen Angebot belegt werden, sondern auch nichtkommerzielle Nutzung gewährleistet werden, heißt es von der Fraktion.

Ein Beispiel sei der Hans-Mielich-Platz, sagt Stadtrat Sebastian Weisenburger (Grüne) und Vorsitzender des Bezirksausschusses Untergiesing-Harlaching.

Dort gebe es bereits eine Initiative, einen kleinen Pavillon im portugiesischen Stil zu errichten.

„Wir haben einen möglichen Betreiber, große Begeisterung im Viertel, den Rückhalt der Politik – und scheitern doch an den städtischen Regeln. Wir wollen, dass die Stadt die Weichen neu stellt, wir wollen Wege finden, dass solche Ideen nicht ausgebremst, sondern möglich gemacht werden,“ sagt Weisenburger.

Und der Hans-Mielich-Platz sei nicht der einzige Platz in München, „wo noch Luft nach oben ist“.

