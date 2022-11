Weihnacht für die Ohren ‒ Kirche in Pasing erzählt Jesu Geburt als Krippen-Hörspiel zum Mitmachen

Weihnachtsgeschichte zum Hören

+ © Andreas Schwarzbauer Hinter den Kulissen sorgt Johannes Stoeber dafür, dass das Krippen-Hörspiel in Pasing reibungslos läuft. © Andreas Schwarzbauer

Krippen-Hörspiel unterm Sternenhimmel: Kirche in Pasing zeigt die Weihnachtsgeschichte als multimediales Mitmach-Spektakel.

Pasing ‒ Erstmals gibt es heuer in der Kirche Maria Schutz in Pasing ein Krippen-Hörspiel. Besucher können sich dort jeden Tag ab 18 Uhr eine halbe Stunde lang die Geschichte der Geburt Jesu anhören. Eingesprochen haben sie 21 Gemeindemitglieder.

„Die Szenen orientieren sich an der Bibel, aber ich habe sie in Dialogform umgeschrieben“, sagt der Verwaltungsleiter des Pfarrverbandes und Initiator Johannes Stoeber. So soll die Erzählung lebendiger werden.

In der Kirche Maria Schutz in Pasing präsentiert die Weihnachtsgeschichte als Hörspiel

Durch eine wechselnde Beleuchtung soll zudem die richtige Atmosphäre für jede Szene entstehen. Dafür haben Stoeber und seine Mitstreiter neun Scheinwerfer aufgestellt und 215 Meter Kabel in der Kirche verlegt. Wenn die Hirten auftauchen, wird das Gotteshaus beispielsweise in ein grünes Licht getaucht, zur Geburt Jesu erstrahlt ein Sternenhimmel über dem Altar.

Im März hatte Stoeber die Idee zu dem Projekt. „Wir wollen neben dem klassischen Sonntagsgottesdienst gerne neue Angebote schaffen, um auch jüngere Menschen zu animieren, zu uns zu kommen.“ Da er selbst gerne auf der klassischen Bauernbühne steht, wollte Stoeber versuchen, eine Theatergruppe zu etablieren.

„Das Krippenhörspiel war ein gutes Anfangsprojekt, bei dem sich Leute ausprobieren konnten, die bisher nichts mit Theater zu tun hatten“, sagt er. Maria Schutz biete sich als Aufführungsort an. „Viele Leute kennen die Kirche und kommen regelmäßig vorbei, um zu beten. Da bietet es sich an, ein so offenes Angebot zu organisieren.“



Wie ist das Krippen-Hörspiel entstanden?

Während einer Corona-Quarantäne schrieb Stoeber den Text. Nach den Sommerferien suchte er Sprecher und mehr als 20 Leute meldeten sich. Im Oktober und November zeichneten sie gemeinsam das Hörspiel auf. Auch die meisten Geräusche wie die Fanfaren, bevor der Erzengel erscheint, oder die Gehgeräusche von Maria und Josef auf ihrem Weg nach Bethlehem erzeugten sie selbst.

+ Das Krippen-Hörspiel in Pasing kommt multimedial daher: Gesprochenes wird mithilfe von Scheinwerferlicht und Sternenhimmel zur Geltung gebracht. © Andreas Schwarzbauer

Herausgekommen sind fünf Szenen mit acht unterschiedlichen Beleuchtungen. An einer Stelle können die Besucher ein Weihnachtslied mitsingen. „Mir war es wichtig, dass die Leute mitmachen können“, sagt Stoeber.

Wenn das Projekt gut ankommt, kann er sich auch ein Osterhörspiel vorstellen. Und für seine Theatergruppe sieht es ebenfalls gut aus. „Es gibt Interesse, im Sommer ein Stück für Kinder zu spielen“, sagt er.



Wann kann ich das Krippenhörspiel hören? Das Krippenhörspiel findet jeden Tag – außer Donnerstag/Freitag, 15./16. Dezember, sowie Montag, 19. Dezember – jeweils ab 18 Uhr in der Kirche Maria Schutz am Schererplatz statt. Es ist für alle Altersgruppen geeignet. Der Eintritt ist frei, die Kirche barrierefrei zugänglich.

