Letzte Auer Dult in 2023 ‒ Zum Einkaufen und Karussellfahren auf die Kirchweihdult auf dem Mariahilfplatz

Von: Jonas Hönle

Teilen

Auf der Dult ist einiges geboten und das seit weit über 200 Jahren. © Marcus Schlaf

Es ist die letzte Auer Dult in München in diesem Jahr. Bei der Kirchweihdult am Mariahilfplatz gibt es Raritäten, Neuheiten für Küche und Haushalt sowie Fahrgeschäfte.

München ‒ Auf dem Mariahilfplatz in München lädt die Auer Dult wieder zum Einkaufen, Bummeln, zum Karussellfahren und Schmankerl-Genießen ein.

Von Samstag, 14. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober, bieten mehr als 250 Marktkaufleute bei der Kirchweihdult ihre Produkte, Waren und Vergnügungen an.

Kirchweihdult auf dem Mariahilfplatz in München - Einkaufen, Bummel und Karussellfahren

„Das Dultjahr neigt sich dem Ende. Die Kirchweihdult lädt noch einmal zum Bummeln, Ratschen und Volksfestvergnügen ein. Bei hoffentlich sonnigem Herbstwetter wünsche ich uns allen einen schönen Dult-Ausklang,“ sagt Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft.

Auch bei dieser Dult wird es eine bunte Palette von Geschirr- und Haushaltswaren, Antiquitäten, Korbwaren, Spielzeug, Gardinen, Filzpantoffeln, Gewürzen, Marmeladen und Trachten geben.

Schatzsuchende werden bei den Tandlern fündig, die Raritäten und Sammlerstücke aus vergangenen Zeiten anbieten. In der Neuheiten-Gasse präsentieren die Stände ihre „Wunder“ für die Küche und den Haushalt.

Im Schaustellerteil sorgen Autoscooter, Kettenflieger, Russenrad, Kinderkarussell, Schießbuden und Kasperltheater für Volksfeststimmung. Ein Wiedersehen gibt es mit dem Straßenzauberer Roman Breindl. Er tritt bei gutem Wetter täglich auf.

Den Dienstag, 17. Oktober, sollten sich vor allem Familien mit Kindern vormerken. Beim Familientag sind die Preise im Schaustellerteil ermäßigt.

Die Verkaufszeiten der Kirchweihdult sind täglich von 10 bis 19 Uhr. Die Fahrgeschäfte sind täglich von 10.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Ehrung bei der diesjährigen Kirchweihdult - Beschickerin Polumbo kommt seit 25 Jahren zur Dult nach München

Auf der Kirchweihdult ehrt Referent Clemens Baumgärtner zudem die Beschickerin Katharina Palumbo für ihren langjährigen Einsatz auf den Auer Dulten. Bereits seit einem Vierteljahrhundert ist die Nürnbergerin auf dem Mariahilfplatz vertreten. Zu ihrem Sortiment gehören feine Handarbeiten, bestickte Decken, Blusen und Röcke sowie Tischwäsche und handgewebte Stoffe. Der Stand befindet sich an der Ahornallee 30.

Mit dem ÖPNV zur Auer Dult Rund um den Mariahilfplatz bestehen keine Parkmöglichkeiten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Auer Dult gut zu erreichen: mit der Tram 18, den Bussen 52 und 62 sowie mit der U1/2 (U-Bahn-Stationen Fraunhoferstraße oder Kolumbusplatz).Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) verdoppelt an den beiden Dult-Wochenenden die Fahrten der Tram 18 zwischen Sendlinger Tor und Schwanseestraße von ca. 12 Uhr bis ca. 20 Uhr.

Die nächste Auer Dult ist die Maidult vom 27. April bis 5. Mai 2024.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.