Kirchweihdult in München ‒ Die letzte Auer Dult 2022 lockt im Herbst mit Händler-Angeboten und Neuheiten-Gasse

Von: Jonas Hönle

Die Kirchweihdult in München findet ab 23. Oktober wieder auf dem Mariahilfplatz statt. © Michael Westermann

Im Oktober lädt die Auer Dult die Münchner noch einmal auf den Mariahilfplatz ein. Von Familientag bis Hunde-Backwaren - was auf der Kirchweihdult geboten ist.

Am kommenden Samstag ist es in München wieder so weit - die Kirchweihdult auf dem Mariahilfplatz startet. Bis zum 23. Oktober lädt das Volksfest zum Einkaufen, Schlendern und Genießen ein. Zudem sind auch wieder mehrere Karusselle aufgebaut.

Kirchweihdult auf dem Mariahilfplatz im Oktober - Die letzte Auer Dult in München 2022

„Die Auer Dult steht für das echte Münchner Lebensgefühl. Die Münchnerinnen und Münchner kommen zum Einkaufen her, denn ein Großteil des Angebots im Freiluft-Kaufhaus Dult richtet sich an ganz alltägliche Bedürfnisse,“ sagt der Referent für Arbeit und Wirtschaft und Dult-Chef Clemens Baumgärtner. Bei dem hoffentlich sonnigen Herbst-Wetter könnte man zudem auch noch einmal eine Maß an der frischen Luft genießen.

260 Händler mit Angeboten, Neuheiten-Gasse, Hunde-Backwaren und Karusselle laden im Herbst zur Auer Dult

Bei der letzten Dult in diesem Jahr bieten rund 260 Händler ihre Produkte an. Geschirr, Haushaltswaren, Antiquitäten und Trachtenzubehör sind dabei nur ein Teil der großen Auswahl. In der Neuheiten-Gasse präsentieren die Standl auch wieder allerlei Kurioses und Nützliches.

Neu im Angebot sind Backwaren für Hunde. Für die Tiere gibt es bei der Kirchweihdult einen eigenen Adventskalender mit kleinen Überraschungen.

Für Familien ist der Schaustelleteil am Familientag, den 18. Oktober, besonders interessant. Da sind die Preise Kettenflieger und Kinderkarussells, Schießbuden und Kasperltheater ermäßigt.

Während der gesamten Dult sind als Service Wartebänke für Erwachsene sowie Wickel-, Still- und Abstellplätze für Kinderwagen vorhanden.

Öffnungszeit und Anfahrt zur Kirchweihdult Im Bereich der Auer Dult rund um den Mariahilfplatz bestehen keine Parkmöglichkeiten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Auer Dult gut zu erreichen: mit der Straßenbahnlinie 18, den Bussen 52 und 62 sowie mit der U1/2, U-Bahn-Stationen Fraunhoferstraße oder Kolumbusplatz. Die Verkaufszeiten der Kirchweihdult sind täglich von 10 bis 20 Uhr. Die Fahrgeschäfte sind von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet. Die nächste geplante Auer Dult ist die Maidult vom 29. April bis 7. Mai 2023.

