Heute Kita-Streik in München ‒ Verdi ruft Erzieherinnen am Weltfrauentag zum Warnstreik auf

Von: Jonas Hönle

Warnstreik in München. Verdi hat Erzieherinnen in Kitas am Weltfrauentag zum Streik aufgerufen. © Peter Kneffel/dpa

In München hat am Dienstag der Kita-Streik begonnen. Mit dem Warnstreik am Weltfrauentag will Verdi den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen.

In München hat der Kita-Streik begonnen. „Im Grunde geht er jetzt überall los“, sagte ein Verdi-Sprecher am Morgen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen zum Weltfrauentag am Dienstag bundesweit zu Warnstreiks und Demonstrationen aufgerufen.

Mit dem Warnstreik will Verdi in der laufenden Tarifrunde für die sozialen Dienste den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen. In Bayern sind Demonstrationen unter anderem in München, Nürnberg und Erlangen am Nachmittag geplant.

Wie viele Kitas im Freistaat betroffen seien, könne Verdi derzeit nicht sagen, sagte der Sprecher. Gegen Mittag könnte es einen ersten Überblick geben. Die Gewerkschaft habe es den Kita-Leitungen überlassen, ob diese sich an dem Protest beteiligen wollen. Für die Kinder gebe es Notbetreuungen.

Die Stadt München empfiehlt den Eltern sich für Informationen zum Streik direkt an die Kitas zu wenden.

Kita-Streik am Weltfrauentag in Bayern - Gewerkschaft Verdi erhöht Druck auf kommunale Arbeitgeber

Die Tarifverhandlungen waren eigentlich für das Frühjahr 2020 geplant, nach dem Beginn der Corona-Pandemie jedoch auf Eis gelegt worden. Verdi fordert keine prozentuale Lohnerhöhung, sondern höhere Eingruppierungen der sozialen Berufe in den Besoldungsstufen. Die kommunalen Arbeitgeber argumentieren, dass Erzieherinnen und Erzieher bereits jetzt besser verdienten als vergleichbare Berufe.

„Über 80 Prozent der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind Frauen“, sagte Robert Hinke, Leiter der Bereiche Soziale Dienste und Bildung bei Verdi in Bayern. „Seit Jahrzehnten sind wirksame Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel, bessere Arbeitsbedingungen und eine finanzielle Aufwertung der Arbeit in den Sorgeberufen überfällig.“

Bundesweit fehlen nach Verdi-Angaben allein in Kindergärten und Kindertagesstätten mittlerweile etwa 173 000 Fachkräfte. Die Gewerkschaft warnt, dass der Personalmangel sich noch weiter verschärfen könnte, wenn die Bezahlung nicht deutlich verbessert wird.

Verdi wirft der Arbeitgebervereinigung VKA mangelndes Entgegenkommen bei den Gesprächen vor. Derzeit sind noch zwei Gesprächsrunden geplant. Die nach bisherigem Stand voraussichtlich entscheidende soll am 16. und 17. Mai in Potsdam stattfinden.

