Kita-Streik in München am Weltfrauentag ‒ Verdi beklagt Personalmangel und Überlastung der Beschäftigten

Von: Jonas Hönle

Verdi ruft am Weltfrauentag zum Kita-Streik in München auf. (Symbolbild) © Fredrik von Erichsen/dpa

Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst am Mittwoch zum Streik auf. In München bleiben nicht nur Kitas geschlossen...

Update: 07. März

Kita-Streik in München am Weltfrauentag - Verdi ruft am Mittwoch zur Arbeitsniederlegung auf

München ‒ Die Gewerkschaft Verdi hat am Internationalen Frauentag zum Kita-Streik in München aufgerufen. Auch in Kinderkrippen, Tagesheime, Horte, Haus für Kinder, Tagestreffs und weitere Einrichtungen sollen Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes am Mittwoch ihre Arbeit niederlegen.

Da spontan gestreikt wird, kann die Stadt München keine Aussagen machen, inwiefern die städtischen Einrichtungen betroffen sind. So können die Kitas den ganzen Tag geschlossen oder teilweise geöffnet bleiben, heißt es in einer Mitteilung.

Verdi beklagt Personalmangel und Überlastung an Kitas in München

Die Stadt empfiehlt den Eltern, direkt bei der jeweiligen Kita-Leitung nachzufragen. Die Besuchsgebühren und das Verpflegungsgeld für ausgefallene Betreuungstage werden den Eltern jedoch automatisch erstattet.

Auf muenchen.de finden Eltern zudem eine FAQ-Liste mit Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Streik sowie ein Elternbrief.

Am Mittwoch entfallen aufgrund des Streiks auch alle Vorkurse Deutsch 240 sowie alle weiteren Kursangebote in den Kindertageseinrichtungen.

-----------------------------------------------------

Kita-Streik in München: Verdi legt Warnstreik auf internationalen Frauentag

Erstmeldung: 03. März

München ‒ Im Konflikt um die Bezahlung im öffentlichen Dienst ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Sozial- und Erziehungsdienste in München zum nächsten Streik auf.

Am 8. März werden daher voraussichtlich Kitas, Kinderkrippen, Tagesheime, Horte, Haus für Kinder, Tagestreffs und weitere Einrichtungen geschlossen bleiben.

Verdi ruft zu Kita-Streik in München am Weltfrauentag auf

Der Warnstreik wurde laut Verdi extra auf den Internationalen Frauentag gelegt, da im Sozial- und Erziehungsdienst überwiegend Frauen arbeiten.

Die Gewerkschaft ruft die Beschäftigten im Referat für Bildung und Sport, Sozialreferat, Kreisjugendring München Stadt und Land sowie im Landratsamt München ganztägig zur Arbeitsniederlegung auf.

Die größte Beschäftigtengruppe sind Erzieherinnen und Erzieher sowie Sozialpädagoginnen und –pädagogen.

Gewerkschaft beklagt Personalmangel und Überlastung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst

Als Grund für den Streik gibt Verdi den eklatanten Personalmangel im gesamten Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste an. Die führe zu einer Überlastung der Beschäftigten. Aufgrund von Unzufriedenheit, Angst vor Fehlern und Burnout würden viele den Beruf verlassen.

Die wichtige Aufgabe des Bildungsauftrags könne kaum mehr bewältigt werden. Geschweige denn die Betreuung von Menschen, die Begleitung brauchen oder die Bearbeitung von Wohnungsanträgen.

Die Streikenden versammeln sich am Mittwoch um 11:00 Uhr auf dem Münchner Karlsplatz/Stachus zu einer Kundgebung.

