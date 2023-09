Leere Kitas mangels Personal in München

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Weil Personal in den Kitas fehlt, müssen manche Gruppen geschlossen bleiben. © Christian Charisius/dpa

Weil Mitarbeiter fehlen, können die Kindertagesstätten in München nicht alle ihre Plätze vergeben. Wie groß der Personalmangel ist, was die Politik tun kann ...

München - Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf spricht von einer „verlässlichen Kinderbetreuung“ und „richtig gesetzten Segeln“. Gleichzeitig ergibt eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung, dass 57 Prozent der Eltern von Kürzungen bei den Betreuungszeiten und zeitwilligen Schließungen ihrer Kindertagesstätte betroffen waren. Knapp die Hälfte musste deshalb Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen. 30 Prozent reduzierten sogar ihre Arbeitszeit. Grund ist der Personalmangel.

Personalmangel in Kindergärten: Kita-Gruppen bei AWO und Kreisjugendring müssen teilweise komplett geschlossen bleiben

Auch in der Landeshauptstadt ist die Lage angespannt. Bei der AWO München ist ein Zehntel der 900 Stellen im pädagogischen Bereich derzeit unbesetzt. „Dementsprechend können natürlich auch nicht alle Plätze in unseren Kitas besetzt werden“, teilt Geschäftsführerin Julia Sterzer mit. In einigen Einrichtungen seien ganze Gruppen geschlossen. Sterzer geht davon aus, dass zehn Prozent der 3000 Plätze nicht belegt werden können.

Ähnlich sieht es beim Kreisjugendring (KJR) München-Stadt aus. In den neun Einrichtungen fehlten derzeit acht Erzieher und sieben Ergänzungskräfte. „In der Folge können wir 75 Plätze für Kinder nicht anbieten“, schreibt Sprecher Gecko Wagner auf Hallo-Anfrage. Eine Gruppe sei derzeit komplett geschlossen.

Personalmangel in Kindergärten: Darum ist das Aushelfen von Betreuern anderer Einrichtungen nicht ideal

Wie das in der Praxis aussieht, weiß Petra Kutzner, Abteilungsleiterin der KJR-Kindertageseinrichtungen. „Die Situation ist angespannt. Wir merken an allen Ecken und Enden, dass Kollegen fehlen.“ Morgens melden ihr die Leitungen ihre Personalsituation und Kutzner muss managen, aus welchen Kitas sie Personal abziehen kann, um die Lücken zu füllen.

Lochhausener Eltern schlagen Alarm: An der Grundschule fehlen Plätze in der Nachmittagsbetreuung

Das sei aber für niemanden ideal. „Die Kinder haben eine Bindung zu ihren Betreuern. Je kleiner sie sind, umso schwieriger ist es, eine fremde Person zu ihnen zu schicken.“ Aber auch die Fachkräfte wollten verlässlich arbeiten und nicht ständig wechseln, um ihre pädagogischen Ziele zu erreichen.

Personalmangel in Kindergärten: So viele Plätze hat die Stadt neu vergeben können

In den städtischen Kitas fehlen zwar auch Mitarbeiter. „Rund 13 Prozent aller Fachkraft- und acht Prozent der Ergänzungskraftstellen sind nicht besetzt“, bestätigt die Pressestelle des Referats für Bildung und Sport (RBS). Dennoch sei die Platzvergabe 2023 insgesamt gut verlaufen. „Stand Anfang August waren es über 35 000 Plätze, die neu vergeben wurden.“ Das seien 3000 mehr als im Vorjahr. Dennoch räumt auch das RBS ein, dass die Stadt mit ausreichendem Personal 1725 Kinder mehr aufnehmen hätte können.

Personalmangel in Kindergärten: Probleme im Umland

Im Münchner Umland ist die Situation teilweise noch prekärer. Der Kita-Verbund Würmtal, der acht katholische Kindergärten in Gräfelfing, Planegg, Stockdorf, Gauting und Gilching betreibt, kann derzeit drei Gruppen überhaupt nicht öffnen. Der Großteil der Einrichtungen habe zudem nicht alle Plätze vergeben können, da bei Vollauslastung der gesetzlich vorgegebene Personalschlüssel unterschritten würde, teilt Verwaltungsleiterin Melanie Häringer mit.

Planegg lehnt 118 Anmeldungen fürs neue Kita-Jahr ab

Die Folge: reduzierte Öffnungszeiten und Aufnahmestopps. Ein Problem ist ihrer Ansicht nach die Konkurrenz mit der Landeshauptstadt. „Viele Bewerber fahren nur zwei Haltestellen mit der S-Bahn nach München und erhalten beispielsweise eine extra Arbeitsmarktzulage.“

Personalmangel in Kindergärten: Das wünschen sich die Verantwortlichen von der Politik

Gegen die Personalengpässe würde einerseits mehr Geld helfen. Darüber sind sich die Träger einig. „Der aktuell beantragbare Personalbonus ist völlig unzureichend und zudem zeitlich befristet. Träger wie Mitarbeitende brauchen langfristige Perspektiven und Planungssicherheit“, sagt Sterzer stellvertretend.

Gleichzeitig wünschen sich alle, dass ausländische Abschlüsse schneller und großzügiger anerkannt werden. Sterzer würde zudem begrüßen, dass es unkompliziert möglich ist, Quereinsteiger einzusetzen. „Hier brauchen wir Träger mehr Freiheit, die Eignung von Interessierten zu bewerten.“ Häringer ergänzt, dass auch Fachakademien und Studienplätze an Hochschulen im Bereich der Sozial- und Kindheitspädagogik bedarfsgerecht ausgebaut werden müssten.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.