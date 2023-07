Eltern-Frust an Münchner Schule: Kind zieht um, Ganztagsklasse wird aufgelöst

Von: Daria Gontscharowa

Eltern der Grundschüler an der Klenzestraße 48 wollen die Ganztagsklasse behalten. © privat

Weil ein Kind weggezogen ist, wurde eine Ganztagsklasse an der Grundschule in der Klenzestraße aufgelöst. Die Eltern suchen Hilfe beim Freistaat.

Isarvorstadt ‒ In Ungewissheit und Sorge endet das Schuljahr für 20 Familien, deren Kinder eine Ganztagsklasse in der Grundschule an der Klenzestraße 48 besuchen. Kurz vor den Sommerferien wurden die Eltern informiert, dass das staatliche Schulamt München eine Zusammenlegung der vier Parallelklassen der zukünftigen dritten Jahrgangsstufe in drei Parallelklassen plant. Das Ganztagsangebot wird dabei gestrichen. Der Grund: Ein Kind ist weggezogen. Deswegen hat die Jahrgangsstufe nun statt 85 Schüler nur 84 und dies entspricht drei Klassen à 28 Kindern – die erlaubte Höchstschülerzahl für die Jahrgangsstufen eins bis vier.

„Wir können nicht nachvollziehen, dass ein bestehendes Ganztagsangebot aufgelöst werden kann, wenn ein Kind umzieht. Wir wurden auch nicht informiert, dass dies so kurzfristig passieren kann“, ärgert sich Liane F., Mitglied der Elterninitiative, die sich gegen die Pläne des Schulamtes stemmen will. Das ganze Familien- und Berufsleben sei darauf ausgerichtet. Manche der Eltern seien nun gezwungen, ihren Job zu kündigen, fügt die Mutter hinzu.



Ganztagesklasse in München wird aufgelöst: Das antwortet der Freistaat

Der Empörung über ihre Lage haben die Eltern bereits Taten folgen lassen und bei mehreren Behörden und Politikern angeklopft. Der örtliche BA hat rasch reagiert. „Der Bezirksausschuss fordert das Referat für Bildung und Sport auf, sich vehement für die Beibehaltung der Klassenstruktur in der Grundschule Klenzestraße 48 einzusetzen“, heißt es im einstimmig beschlossenen Dringlichkeitsantrag.



Auch beim Bayrischen Landtag haben die Eltern ihre Petition eingereicht. „Im Hinblick auf die parlamentarische Sommerpause und bevorstehende Landtagswahl kann die Petition in dieser Legislaturperiode nicht mehr behandelt werden“, antwortet Brigitta Junker, Leiterin des Büros des Ausschusses für Bildung und Kultus im Landtag.



Vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales haben die Betroffenen auch eine Antwort auf ihre Beschwerde erhalten. „Es ist eine wesentliche Aufgabe der Schulverwaltung, im gesamten Staatsgebiet ein möglichst gleichmäßiges Bildungsangebot bereitzustellen“, unterstrich die Ministerialrätin Gisela Stückl. Sollten sich allerdings ausreichend Schüler für die Ganztagsklasse entscheiden, sei deren Fortführung vorgesehen. Das Ministerium empfiehlt außerdem, für die Ganztagsklasse in der Schule zu werben, um eine notwendige Schülerzahl zu erreichen.



Ganztagesklasse wird aufgelöst: Keine feste Entscheidung über Erhalt

„Wie sollen wir Eltern das in sechs Wochen Ferien erreichen? Wir haben keinen Einfluss auf den Zuzug im Sprengel. In den Halbtagsklassen haben wir geworben, aber auch die Halbtagsklassen haben bereits seit Einschulung ihre Strukturen und ihre eingespielte Nachmittagsbetreuung“, betont Liane F. und versichert, dass die Eltern ihren Kampf nicht aufgeben werden.

Auf Hallo-Nachfrage teilt das Staatliche Schulamt mit: „Wir werden uns im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten für den Erhalt aller bisher eingerichteten Klassen im betroffenen Jahrgang einsetzen. Wir arbeiten aktuell an der Abklärung der Schülerzahlen unter Berücksichtigung von Zuzügen, Wegzügen und Gastschulanträgen. Momentan kann keine abschließende Entscheidung mitgeteilt werden.“

